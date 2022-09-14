«Переходила в недозволеному місці»: у Польщі дві автівки на смерть збили українку

Окружна прокуратура Млави (Мазовецьке воєводство) розслідує ДТП, у якій загинула 47-річна українка. Вона була збита двома автомобілями. Жінка переходила дорогу в недозволеному місці. За кермом одного з автомобілів був поліцейський.

За словами окружного прокурора Млави Марціна Багінського, аварія сталася ввечері в Міхалінові на трасі. Жінка, 47-річна громадянка України, вирішила зробити покупки на АЗС неподалік від свого нинішнього місця проживання. Повертаючись з покупками, вона переходила дорогу в не призначеному для цього місці.

«Її збили два транспортні засоби, що їхали з протилежних сторін, — сказав прокурор Багінський. — Автомобілем, який першим збив жінку, керував офіцер районної комендатури поліції в Ленчиці. Поліцейський був поза службою та керував приватним автомобілем. А іншим автомобілем, який потрапив у ДТП, керував житель Млави. Обидва водії були тверезі. З цього приводу їх оглядали не тільки за участю поліції, але ще раз і за моєї участі, одночасно з відеозаписом перебігу цього огляду. Крім того, в обох водіїв взяли кров для подальшого дослідження, в тому числі на вміст алкоголю».

За словами окружного прокурора Млави, на місці аварії було проведено детальний огляд. Він додав, що у справі ДТП Окружна прокуратура Млави порушила розслідування за ст. 177 ч. 2 Кримінального кодексу, тобто спричинення смертельної ДТП, провадження ведеться прокуратурою, щоб уникнути обвинувачення у необ’єктивності. У рамках провадження заплановані проведення розтину загиблої в ДТП українки та забір матеріалу для детальної експертизи, зокрема на вміст алкоголю.

Нагадаємо, нещодавно сумний випадок стався у Польщі із 11-річною українкою: дівчинка потрапила під трамвай. А в Італії під колесами автівки загинула 5-річна дівчинка з України.

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