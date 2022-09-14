40.27 / 41.24 40.16 / 41.19
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Виправдовував путіна та закликав до зміни кордонів України: у Києві викрили любителя «російського міра»

17:29 14 вересня 2022
Затримали агента

Кожен день з'являються публікації про те, як карають в Україні колаборантів. І схоже, що процес набирає обертів.

Як інформує пресслужба Київської міської прокуратури, повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактами поширення матеріалів, в яких виправдовується російська військова агресія проти України, прославляються рашисти та закликається до зміни меж України.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний у квітні-червні 2022 року створив та адміністрував у соціальних мережах акаунти, на сторінках яких вів протиправну діяльність.

У ході проведення обшуку за місцем проживання прихильника ідей «руського миру» підтверджено факт поширення ним антиукраїнських матеріалів та отримано доступ до облікових записів, з яких здійснювалося адміністрування вищезазначених ресурсів.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Нагадуємо, що затримано зрадницю, яка зливала ворогові дані про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Фото pixabay

619

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

одяг

Благодійність чи самошкідництво: чому не можна віддавати старий одяг та взуття навіть нужденним

полуниця

Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

пенсіонери

Деяким пенсіонерам доплачуватимуть від 500 до 5 тисяч гривень: хто їх може отримати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту