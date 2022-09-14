Виправдовував путіна та закликав до зміни кордонів України: у Києві викрили любителя «російського міра»

Кожен день з'являються публікації про те, як карають в Україні колаборантів. І схоже, що процес набирає обертів.

Як інформує пресслужба Київської міської прокуратури, повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактами поширення матеріалів, в яких виправдовується російська військова агресія проти України, прославляються рашисти та закликається до зміни меж України.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний у квітні-червні 2022 року створив та адміністрував у соціальних мережах акаунти, на сторінках яких вів протиправну діяльність.

У ході проведення обшуку за місцем проживання прихильника ідей «руського миру» підтверджено факт поширення ним антиукраїнських матеріалів та отримано доступ до облікових записів, з яких здійснювалося адміністрування вищезазначених ресурсів.

На даний час проводяться слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Нагадуємо, що затримано зрадницю, яка зливала ворогові дані про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Фото pixabay



619

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram