Провал агента «007»: затримано зрадницю, яка зливала ворогові дані про дисклокацію підрозділів ЗСУ

На відміну від класичного британського Джеймса Бонда, російська агентка в Україні виявилася не «супершпигуном», а лише його блідою копією, і швидко потрапила до рук українських правоохоронців.

Контррозвідка СБУ повідомляє про затримання російської агентки у Запоріжжі. Ця мешканка тимчасово окупованого Пологівського району Запорізької області була завербована спецслужбами рф ще на початку повномасштабного вторгнення. Мабуть, росіяни покладали на неї сподівання, бо позивний дали «007».

Для маскування зрадниця представлялася волонтеркою. На тимчасово окупованій території вона збирала дані на учасників партизанського руху на півдні для їх подальшого виявлення.

Наступне вороже завдання агентки було налагоджувати контакти з українськими захисниками, щоб встановити місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Для цього вона виїхала з тимчасово окупованої території до Запоріжжя.

Отримані координати, а також дані про кількість особового складу і техніки Сил оборони вона планувала передавати окупантам через спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили і нейтралізували зловмисницю. Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їй міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Нещодавно співробітники СБУ викрили законспірованого російського агента, який під виглядом військового експерта збирав розвіддані про закупівлю і постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україні.

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