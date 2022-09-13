«росія вас кине завжди»: Золкін розповів про те, як карають в Україні колаборантів

Український журналіст Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у російських полонених та колаборантах, розповів, як карають «ждунів» «руського міра»

«Їду до суду, де розглядатимуть моє клопотання про інтерв'ювання одного з колаборантів, — пише Володимир Золкін у соцмережах. — Так, саме так це працює: я повинен з'ясувати, де утримується той чи інший колаборант. Вийти на його адвоката і отримати попередню згоду на бесіду. Подати обґрунтоване клопотання до суду. Прибути до суду, підтримати та аргументувати своє клопотання. І лише після цього, якщо все складеться належним чином, — провести інтерв'ю, щоб донести таким чином до інших колаборантів перспективи їхнього незавидного існування.

Трохи статистики:

З моменту повномасштабного рашистського вторгнення, українські суди винесли 334 вироки зрадникам, сепаратистам та колаборантам.

64 вироки за державну зраду (ст. 111 КК). Обвинувачені за цією статтею в середньому потрапляють за ґрати на 12−15 років, у деяких випадках із конфіскацією майна.

75 вироків за сепаратизм (ст. 110 КК). За цією статтею проходять полонені, які воювали на боці ворога, т.зв. «Л/ДНР», вони одержують 12 — 13 років.

Різні «ждуни», які закликають «рузкий мір» в інтернеті, відбуваються умовними термінами. Різні пункти різних статей, передбачають різні покарання, я не вдаватимуся до цих тонкощів.

За коригування вогню (ст. 114 КК) покарання може досягати 17 років за ґратами. Суд може пом'якшити спокуту, якщо обвинувачений не надсилав дані систематично і повністю визнав свою провину.

Як, наприклад, підсудний з Одеси, який у щиросердному каятті задонатив $ 99 тисяч на ЗСУ і отримав лише 2,5 роки. Відомо про 19 вироків за цією статтею.

За колабораціонізм (співпраця з окупаційними адміністраціями) ст. 111−1 КК — 75 вироків. Більшість покарань за цією статтею позбавляє права обіймати державні посади в середньому на 10 років.

Тобто, на відміну від того, що пишуть усілякі пропагандисти, ніхто їх не саджає на 15 років, але дітей у школах вони вже не вчитимуть, і взагалі, питання з їхнім подальшим працевлаштуванням вкрай ускладнюється, навіть працевлаштування на приватну фірму з такою біографією видається мені дуже скрутним.

101 вирок суди винесли глорифікаторам «руського міру» та виправдавцям збройної агресії росії (436 КК). Здебільшого обвинувачені отримують умовні терміни, до деяких із них є цікаві примітки.

Так, наприклад, мешканку Кропивницького, окрім відбування покарання, суд зобов'язав вивчити на пам'ять: гімн України, а також — розділ IX КУ «Територіальний устрій України» та прочитати два романи сучасних українських письменників. Але й реальний термін за цією статтею також отримати можна.

Потрібно сказати, що процес слідства і суду — процес не швидкий, але щодня цей кейс поповнюється десятками вироків, і я ніби натякаю на те, що різним колаборантам варто трохи акуратнішими бути зі своїми діями та закликами.

Важливо пам'ятати, що росія вас кине завжди, і ви вже маєте фактичні дані для того, щоб у цьому переконатися".

Фото Pixabay

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