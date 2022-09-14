Закінчується двісті третя доба російсько-української війни. Сьогодні російські загарбники завдали кількох ракетних ударів по українських містах. Зокрема, по Кривому Рогу було завдано 8 ударів. Постраждали гідротехнічні споруди, які мають критично важливе значення у життєзабезпеченні міста.



Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву наступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, повідомили у Генштабі.



В результаті успішних дій Сил оборони та знищення великої кількості живої сили противника морально-психологічний стан окупантів вкрай низький. Командування підрозділів окупаційних військ погрозами відправлення на позиції переднього краю без зброї намагається змусити особовий склад брати участь у бойових діях.

Для збереження окремих зразків військової техніки командування російських підрозділів ППО намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію росії. Так, у ніч з 11 на 12 вересня, на Луганщині, були помічені колони з комплексами С-300 та Бук, що прямували з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону.

На Донецькому напрямку ворог не залишає спроб просунутися углиб нашої території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.



Протягом поточної доби авіацією Сил оборони уражено шість позицій та місць накопичення живої сили та техніки супротивника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак супротивника.



Підрозділи Ракетних військ та артилерії завдали поразки по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Крім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню «Град» у Херсонській області та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську.



Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський у звільненому Ізюмі зустрівся з українськими військовими, подякував їм за стрімкий наступ на Харківщині та сказав, що Україна поверне під свій контроль усі окуповані території.

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