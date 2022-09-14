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Україна

«Наші хлопці з ППО б'ються як леви»: окупанти спробували вдарити по Кривому Рогу, Запоріжжю та Одесі (відео)

18:52 14 вересня 2022
ракета

Вдень у середу, 14 вересня, російські війська вкотре атакували Дніпропетровську область. Ракетний удар росіян був направлений на Кривий Ріг. Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг — ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте у соцмережі», — написав він.

Пізніше Вілкул повідомив про нові пуски ракет.

«Всі перебуваємо в укриттях! Ще пуск ракет у наш бік», — написав він.

Ракетний удар по м. Кривий Ріг був, ймовірно, з літака Ту-95МС (ракетами Х-101), повідомляє оперативне угруповання військ «Каховка».

Офіційних повідомлень про те, куди були прильоти, поки що не було. Місцеві канали у Кривому Розі повідомляють про підвищення рівня річки Інгулець після ракетного удару.

Також практично одночасно з Кривим Рогом загарбники атакували ракетами Запоріжжя та Одесу. В обох містах попередньо спрацювали ППО.

«В Одесі чути вибухи, імовірно працює ППО», — написало видання «Думська».

 

Подібні новини з'явилися і з Запоріжжя.

«Хлопці із Запорізької ППО б'ються, як леви! Тримаємо кулаки за них!» — написали місцеві паблики у Запоріжжі.

Росія, компенсуючи свої невдачі на фронті, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та бомбардувати українські міста. Президент Зеленський зазначив, що терор — це дуже цинічна та абсолютно прорахована тактика кремля.

Сьогодні Зеленський зустрівся з військовими у звільненому Ізюмі та сказав, що Україна поверне всі свої окуповані території, у тому числі й Крим.

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