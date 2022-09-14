«Шахтар» з черговим шедевром Мудрика зіграв унічию з «Селтиком»: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У середу, 14 вересня, донецький «Шахтар», який розгромив у стартовій зустрічі німецький «Лейпциг» (4:1), провів на стадіоні Війська Польського у столиці Польщі поєдинок 2-го туру групової стадії Ліги чемпіонів проти шотландського «Селтика».

Ліга чемпіонів. Група F. 2-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Селтик» (Глазго, Шотландія) — 1:1

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Тейлор, Степаненко, Бондаренко (Джурасек, 74), Мудрик, Зубков (Траоре, 60), Судаков (Очеретько, 77), Швед (Петряк, 60).

Голи: Мудрик (29) — Бондаренко (10, у ворота).

На поєдинок до Варшави, де донеччани приймають єврокубкових суперників, 52-разовий чемпіон Шотландії прибув у статусі беззаперечного лідера національної першості (шість перемог у шести зустрічах із загальним рахунком 25:1!) та команди, яка на старті ЛЧ, хоч і програла з розгромним рахунком «Реалу» (0:3), добряче поганяла чинного володаря трофею в першому таймі.

У минулі роки «Шахтар» та «Селтик» провели чотири поєдинки, по два рази обігравши один одного на своєму полі. Причому в Глазго гірники двічі втрачали нічию на останніх хвилинах. Цього разу «Селтик» не став відкладати справу в довгу скриню, з перших секунд замкнув донеччан на їхній половині поля і на 10-й хвилині досяг свого. Шотландці спіймали гравців «Шахтаря», котрі нарешті пішли вперед великими силами, на контратаці і після несильного удару Хатате і рикошету від ноги Бондаренка м'яч закотився в сітку воріт Трубіна — 0:1.

До честі хлопців Йовічевіча, вони не опустили рук, і на 29-й хвилині Мудрик, чия трансферна вартість зростає не по днях, а по годинах, увірвався ліворуч до штрафного майданчика «Селтика» і зарядив «між вух» Харту — 1:1. Черговий шедевр «десятки» «Шахтаря»!

У час, що залишився до кінця першого тайму, «Шахтар» забив ще раз (Швед вразив ворота свого колишнього клубу), але в тому епізоді судді і офсайд зафіксували, і м'яч, поки потрапив до Мар'яна, межі поля залишив.

Після перерви суперники намагалися вирвати перемогу. Значно ближчим до успіху був «Селтик» (статистика ударів по воротах у матчі — 17:5 на користь британців). Але зрештою — нічия, яка навряд чи надто засмутила шанувальників «небразильського» «Шахтаря».

Ще в одному поєдинку у групі в Мадриді зіграють «Реал» та «Лейпциг» (початок — о 22:00).

Становище команд: 1. «Шахтар» — 4 очки (2 матчі); 2. «Реал» — 3 (1); 3. «Селтик» — 1 (2); 4. «Лейпциг» — 0 (1).

У 3-му турі ЛЧ у квартеті F 5 жовтня поміряються силами: «Реал» — «Шахтар» та «Лейпциг» — «Селтиік».

До речі, резервісти «Шахтаря» (U19) відсвяткували другий поспіль успіх у Юнацькій лізі УЄФА на «Шляху представників ліг». Після гостьової перемоги над однолітками з «Лейпцига» (2:0) гірники на тренувальній базі варшавської «Легії» перемогли «Селтик» — 2:1 (Ющенко, 25, Корр, 55, у свої ворота — Брукс, 75). В іншому матчі у групі «Реал» (U19) вдома не зміг обіграти «Лейпциг» (U19) — 1:1.

Відеоогляд матчу «Шахтар» (U19) — «Селтик» (U19) — 2:1

Становище команд у групі Юнацької ліги УЄФА: 1. «Шахтар» — 6 очок; 2. «Реал» — 4; 3. «Лейпциг» — 1; 4. «Селтик» — 0.

Тим часом на «Шляху чемпіонів» у Юнацькій лізі УЄФА стартував «Рух» (U19). Львів'яни, з 49-ї хвилини граючи у меншості, перемогли у першому поєдинку польський «Заглембе» — 1:0 (Непейпиєв, 24). Зустріч у відповідь суперників відбудеться 5 жовтня також у Любині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги конференцій «Аполлон» — «Дніпро-1».

Фото ФК «Шахтар»

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