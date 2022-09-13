У четвер, 15 вересня, один із лідерів чемпіонату України «Дніпро-1», який програв у стартовому матчі Ліги конференцій голландському АЗ (0:1), проведе другий поєдинок у групі. На стадіоні ГСП у Нікосії підопічні Олександра Кучера зіграють із чемпіоном Кіпру «Аполлоном» (арбітр — 40-річний Адам Фаркаш із Угорщини).

Минулими вихідними суперники провели чергові зустрічі у своїх національних лігах. «Дніпро-1» розгромив у чемпіонаті України «Металіст 1925» — 3:0 (Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88) і залишається єдиною командою УПЛ, яка не втрачала очок. З 9 пунктами та грою у запасі дніпряни йдуть у таблиці третіми. Що ж стосується підопічних 42-річного іспанця Давида Катали, то у 3-му турі чемпіонату Кіпру вони перемогли у нікосійському дербі команду Романа Безуса «Омонію» — 2:1 (Піттас, 63, Бассель Жраді, 83 — Бруно Соуза, 16, с. пенальті) та з 9 очками ділять перше місце з «Арісом».

Відеоогляд матчу «Аполлон» — «Омонія» — 2:1

Суперник «Дніпра-1» нинішнього єврокубкового сезону вже встиг пограти у трьох турнірах. У кваліфікації Ліги чемпіонів столичний колектив поступився за сумою двох зустрічей ізраїльському «Маккабі» з Хайфи (0:4 у гостях та 2:0 на своєму полі), а у відборі Ліги Європи лише у серії пенальті (1:3) склав зброю перед титулованою грецьким «Олімпіакосом» (1:1 вдома та в гостях). У стартовій грі в групі Ліги конференцій кіпріоти на виїзді зіграли внічию (0:0) з «Вадуцом» із Ліхтенштейну, який виступає у другому за силою дивізіоні Швейцарії.

Букмекери у майбутньому матчі вбачають фаворитом острів'ян. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу «Аполлона» приймає з коефіцієнтом 1,80, на нічию — 3,30, на виграш «Дніпра-1» — 4,20. Нагадаємо, що дніпряни у кваліфікації Ліги Європи постраждали від іншого кіпрського клубу АЕКа, програвши команді з Ларнаки і на своєму полі (1:2 у словацькому Кошице), і в гостях (0:3).

У прямій трансляції зустріч «Аполлон» — «Дніпро-1» дивіться на території України о 19:45 на медіасервісі MEGOGO.

Ліга конференцій. Група Е. 2-й тур

15 вересня (четвер)

«Аполлон» — «Дніпро-1» 19:45 MEGOGO

В іншому поєдинку у квартеті Е зіграють АЗ та «Вадуц».

Становище команд: 1. АЗ — 3 очки (різниця м'ячів — 1:0); 2. «Аполлон» — 1 (0:0); 3. «Вадуц» — 1 (0:0); 4. «Дніпро-1» — 0 (0:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися онлайн матч Ліги Європи «Динамо» — АЕК.

Фото СК «Дніпро-1»

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