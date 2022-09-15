Ворог, порушуючи міжнародні норма, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури. Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, у тому числі й Кривого Рогу, де ворог поцілив у гідротехнічну споруду.

На фронті Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка. Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом доби, що минула, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів.

Також українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.

«Підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил російської федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів», — додали у Генштабі.

Ворог, намагаючись утримати тимчасово захоплені території, укріплює першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях. На ці напрямки перекидаються резерви зі складу підрозділів 3-го армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку. Втім, через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, у підрозділів ворога, які діють уздовж лінії зіткнення, виникають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії.

Тим часом на південному напрямку рашисти силами до двох взводів за підтримки двох БМД-2 і танка Т-72 намагалися вести штурмові дії в напрямку з Архангельського на Іванівку. Втративший значний відсоток живої сили та одну БМД-2, ворог відступив.

За даними оперативного командування «Південь», авіація ЗСУ нанесла 13 ударів по противнику, в районі Чкалового знищено надзвуковий ворожий бомбардувальник Су-24М. А ракетно-артилерійські підрозділи виконали 285 вогневих завдань. В тому числі, по трьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки в Голій Пристані, Дудчанах і Криничанці, по складах боєприпасів в тих самих Дудчанах і в Садовому, по пункту управління безпілотниками в Комишанах.

«Під щільним вогневим контролем перебували Каховський міст і переправа в Дар'ївці. Окупанти не мали жодної можливості ними користуватися. Підтверджені втрати ворога складають: 3 рашисти та 31 одиниця техніки. Ворог послабшав на 11 танків, 5гаубиць „Мста-Б“, самохідну артустановку „Гвоздика“, 13одиниць авто-бронетехніки, 2 склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах», — йдеться у повідомленні.

Втрати ворога на 15 вересня наступні:

Фото Генштабу ЗСУ

Напередодні у Генштабі повідомляли, на Донецькому напрямку ворог не залишає спроб просунутися углиб нашої території — Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Фото Генштабу ЗСУ

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