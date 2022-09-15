«Дань історії та традиціям»: «Динамо» перед матчем Ліги Європи представило нову форму

Київське «Динамо», яке перервало жахливу серію з п'яти поразок поспіль, представило новий комплект форми на нинішній сезон, повідомляє офіційний сайт «біло-синіх».

Домашнє екіпірування з діагональною смугою на грудях віддає данину історії та традиціям клубу. У формі такого дизайну київські футболісти виграли свій перший титул чемпіона СРСР у 1961 році, розпочавши нову еру в радянському футболі — еру київського «Динамо». Виїзний комплект відрізняється унікальним дизайном, а третій вид екіпірування виконаний у національних жовто-синіх кольорах.

«Наразі думки та прагнення кожного українця лише про глобальну перемогу нашої країни. Мужній український народ відстоює свою незалежність та свободу, а ми, футболісти „Динамо“, у свою чергу докладемо всіх зусиль, щоб порадувати їх яскравою грою та хорошими результатами. Важливо, що країна не стоїть на місці, незважаючи на важку ситуацію, ми розвиваємося, у тому числі й у спортивному напрямку. Нова ексклюзивна форма від New Balance це позитивний сигнал для нас — навіть під час війни футбол у нашій країні рухатиметься вперед!» — наводить офіційний сайт «Динамо» слова капітана команди Сергія Сидорчука.

У новій формі «Динамо» зіграє вже в найближчому поєдинку в рамках 2-го туру Ліги Європи проти кіпрського АЕКу, який відбудеться 15 вересня в польському Кракові.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на новій формі «Шахтаря» виявили рашистський знак.

Фото ФК «Динамо» та New Balance

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