Де і коли дивитися онлайн «Динамо» — АЕК: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги Європи

У четвер, 15 вересня, київське «Динамо», яке програло у стартовій грі на полі «Фенербахче» (1:2), проведе другий поєдинок групової стадії Ліги Європи. На стадіоні «Краковії» імені Юзефа Пілсудського у польському Кракові підопічні Мірчі Луческу зіграють із віцечемпіоном Кіпру АЕКом з Ларнаки, який розпочав основну сітку турніру з домашньої поразки на останніх секундах від французького «Ренна» (1:2).

Минулими вихідними суперники провели чергові зустрічі у національних чемпіонатах. Динамівці після двох невдач поспіль перемогли в УПЛ «Львів» — 1:0 (Буяльський, 32) та змогли піднятися з останнього місця на 11-те. У свою чергу, підопічні 53-річного іспанця Хосе Луїса Олтри лише з одним кіпріотом у стартовому складі обіграли в чемпіонаті Кіпру клуб «Неа Саламіс» — 1:0 (Оієр, 45) і з чотирма очками після трьох турів посідають у національній першості шосте місце.

Відеоогляд матчу АЕК — «Неа Саламіс» — 1:0

Зазначимо, що раніше з кіпріотами в єврокубках перетиналися чотири українські клуби. У сезоні-1973/1974 луганська «Зоря» (тоді ще ворошиловградська) двічі обіграла в 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів АПОЕЛ (2:0 та 1:0), у сезоні-2010/2011 харківський «Металіст» пройшов «Омонію» у кваліфікації Ліги Європи (2:2 та 1:0), а через рік донецький «Шахтар» грав із АПОЕЛом у групі Ліги чемпіонів (1:1 та 2:0). І, нарешті, вже нинішнього сезону «Дніпро-1» не впорався з АЕКом у кваліфікації Ліги Європи (1:2 у Кошиці та 0:3 у Ларнаці).

Букмекери у майбутній зустрічі віддають перевагу команді Мірчі Луческу. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на перемогу «Динамо» приймає з коефіцієнтом 1,73, на мирний результат поєдинку — 3,30, на виграш острів`ян — 4,75.

У прямій трансляції поєдинок «Динамо» — АЕК на території України покаже о 22:00 медіасервіс MEGOGO.

Ліга Європи. Група В. 2-й тур

15 вересня (четвер)

«Динамо» — АЕК 22:00 MEGOGO

У паралельному поєдинку в групі «Ренн» на своєму полі змагатиметься з «Фенербахче».

Становище команд групи В: 1. «Ренн» — 3 очки (різниця м'ячів — 2:1); 2. «Фенербахче» — 3 (2:1); 3. «Динамо» — 0 (1:2); 4. АЕК — 0 (1:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» зазнало нападок з боку фанатів у Стамбулі і надовго втратило через травму лідера команди Миколу Шапаренка.

Фото ФК «Динамо»

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