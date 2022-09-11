«Динамо» перемогло «Львів», перервавши жахливу серію з п'яти поразок поспіль: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 11 вересня, у Львові, Ужгороді та Ковалівці відбулися поєдинки 4-го туру чемпіонату України з футболу. Зокрема, перший успіх у сезоні відсвяткувало київське «Динамо», програшна серія якого в єврокубках та прем'єр-лізі після невдачі у матчі Ліги Європи з «Фенербахче» налічувала п'ять (!) зустрічей.

Чемпіонат України. 4-й тур

11 вересня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Львів» — 1:0 (Буяльський, 32). Юніорські склади — 1:1.

«Динамо»: Бойко, Вівчаренко (Дубінчак, 61), Бурда, Забарний, Тимчик (Караваєв, 61), Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 67), Кабаєв, Циганков, Буяльський, Гармаш (Ванат, 77).

До поєдинку на «Арені Львів» динамівці підійшли не лише, м'яко кажучи, не в найкращому психологічному стані, а й без цілої групи травмованих гравців. Проблеми зі здоров'ям не дозволили зіграти проти підопічних Олега Дулуба Бущану, Нещерету, Попову, Бесєдіну та Шапаренкові, який вибув як мінімум на півроку. Натомість повернулися до ладу Забарний і Ванат, який розпочав поєдинок на лаві запасних.

Підопічні Мірчі Луческу з перших хвилин контролювали перебіг гри, але до гольових моментів біля обох воріт справа не доходила. Доки динамівці не скористалися простором на половині поля «Львова», і Буяльський після класного пасу Циганкова вивів «біло-синіх» вперед — 1:0. Один удар у площину воріт львів'ян у першому таймі — один гол.

Після перерви «Динамо» намагалося розвинути свій успіх, але робило це так беззубо, що й 1:0 за щастя. Вже 15 вересня команда Луческу гратиме домашній матч Ліги Європи (у польському Кракові) проти кіпрського АЕКа.

«Дніпро-1» — «Металіст 1925» (Харків) — 3:0 (Адамюк, 62, Довбик, 66, Громов, 88). Юніорські склади — 1:3.

Підопічні Олександра Кучера після поразки в Лізі Європи від АЗ (0:1) перебралися зі словацького Кошице до Ужгорода і, на радість своїм уболівальникам, відсвяткували дев'ятий (!) поспіль (і третій цього сезону) успіх у національному чемпіонаті. Під натиском «Дніпра-1» (з 30-м м'ячем в УПЛ Артема Довбика) не встояла команда Валерія Кривенцова, яка не знала гіркоти поразок.

«Колос» (Ковалівка) — «Металіст» (Харків) — 1:0 (М'якушко, 73). На 90-й хвилині вилучно Каплієнка («Металіст»). Юніорські склади — 0:3.

Дебютне протистояння суперників у прем'єр-лізі на стадіоні в Ковалівці, відверто кажучи, вийшло не дуже видовищним. Але «Колосу» завдяки точному удару М'якушка в середині другого тайму все ж вдалося перемогти харків'ян і сенсаційно очолити турнірну таблицю УПЛ.

10 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Швед, 74, Очеретько, 90+6 — Брагару, 9). Юніорські склади — 3:1.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Верес» (Рівне) — 0:1 (Дахновський, 28). Юніорські склади — 1:1.

9 вересня (п'ятниця)

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 3:1 (Таллес, 41, 49, з пенальті, 62 — Русин, 55). Юніорські склади — 2:1.

Становище команд:

1. «Колос» — 10 очок (4 матчі);

2. «Шахтар» — 10 (4);

3. «Дніпро-1» — 9 (3);

4. «Зоря» — 9 (4);

5. «Верес» — 9 (4);

6. «Металіст» — 7 (4);

7. «Олександрія» — 6 (2);

8. «Металіст 1925» — 5 (4);

9. «Рух» — 3 (4);

10. «Динамо» — 3 (3);

11. «Інгулець» — 2 (3);

12. «Чорноморець» — 2 (4);

13. «Львів» — 1 (3);

14. «Кривбас» — 1 (4);

15. «Минай» — 1 (2);

16. «Ворскла» — 0 (3).

Бомбардири: 3 голи — Денис Безбородько («Зоря» / «Колос»), Де Паула Таллес («Рух»); 2 — Андрій Цуріков («Олександрія»), Дмитро Мішньов, Назарій Русин (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Металіст 1925»), Максим Прядун («Металіст»), Володимир Адамюк («Дніпро-1»), Віталій Буяльський («Динамо»).

У 4-му турі УПЛ 12 вересня зіграють: «Ворскла» — «Олександрія», «Інгулець» — «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» сенсаційно розгромив у Лізі чемпіонів німецький «Лейпциг».

Фото ФК «Львів»

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