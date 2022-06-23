На новій формі «Шахтаря» виявили рашистський знак: мережа обурюється

Донецький «Шахтар», який продав у «Бенфіку» бразильського таланта Давида Нереса, розпочне сезон у новому екіпіруванні. Офіційна презентація форми нового дизайну ще не відбулася, але футбольний портал footyheadlines.com вже виклав футболки відомого бренду у мережу.

«Домашня форма виглядає для клубу незвичайно, поєднуючи в собі помаранчеву основу з двома „плаваючими“ чорними смугами спереду», — йдеться в описі екіпірування.

Смужки не з'єднуються ні з краєм футболки, ні з плечовим швом і містять логотипи Puma та клубу. Завершує образ чорний V-подібний комір з оранжевою окантовкою.

Ось тільки новий дизайн форми викликав розчарування у фанатів 13-разового чемпіона України, які обурені незакінченістю дизайну, а також коміром, який утворює класичний символ рашистів — георгіївську стрічку.

«А комір можна було б зробити синьо-жовтим, а не „колорадським“ з георгіївської стрічки… тьху ти… одноманітність рік у рік…» — обурюється один із уболівальників. Не в захваті від нової форми й інші фанати.

Нагадаємо, що «Шахтар» у новому сезоні представлятиме Україну в Лізі чемпіонів і стартує одразу у груповому турнірі (жеребкування — 25 серпня, перший матч — 6 або 7 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний капітан «Шахтаря» Віктор Звягінцев помер в окупованому Донецьку.

Фото footyheadlines.com, ФК «Шахтар»

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