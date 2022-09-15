Синоптики офіційно закрили літо, але вже завтра буде +30: спека несподівано нагряне в Україну

За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, метеорологічна осінь завітала до Києва ще 2 вересня.

Згідно зі спостереженнями, цього року вона розпочалась на два тижні раніше за кліматичну норму. Того дня середньодобова температура повітря знизилась нижче +15 градусів і дорівнювала +14,9°С. Найраніше метеорологічна осінь до приходила 25 серпня — у 1993 році, а найпізніше — 15 жовтня у 2020 році.

Тим не менш, у п'ятницю, 16 вересня, в деяких регіонахі України пануватиме літо. Так, в південних областях протягом дня очікується до +25+29 градусів, а на Херсонщині та в Криму подекуди ймовірно навіть до +30 градусів. Такий прогноз погоди дає синопткиня Наталія Діденко.

Фото Наталії Діденко

На решті території України максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +17+22 градуси, на сході — до +24 градусів.

«Дощі в Україні випадатимуть (періодично) практично повсюдно, невеликі, максимум помірні, просто в різний час доби. Хіба що у південній частині буде сухо, аж ввечері на Запоріжжі пройде дощ. Вночі та вранці виникатимуть тумани й серпанки, видимість у туманах може знижуватися до 300−500 метрів», — попереджає Діденко.

У Києві 16 вересня очікується тепла та хмарна погода. Температура вдень сягатиме +18+20 градусів. Місцями пройде невеликий дощ.

За прогнозами синопткині, субота та неділя, 16 та 17 вересня, в Україні також будуть дощовими. Опади малоймовірні лише у східних областях.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомляла, що й у період з 19 по 22 вересня очікується переважно дощова та вітряна погода, яку принесуть циклони. Цими днями температура вночі очікується на рівні +4+10 градусів, вдень — до +8+15 градусів. На півдні та сході буде тепліше.

Фото Pixabay

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