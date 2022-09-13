Місцями — майже літо: в Україну повертається тепло

В Україні, де «погуляв» циклон «Пеггі», очікується потепління — у середу, 14 вересня температура повітря протягом дня становитиме +17+22 градуси, на південному заході, а саме в Одеській області, Чернівецькій області та частині Вінницької, можливо й до +24 градусів.

«Прохолодніше буде на північному сході, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині — до +12+16 градусів» , — прогнозує синопткиня Наталія Діденко.

Вночі опади очікуються на Лівобережжі, вдень — невеликі дощі у західних, північних, центральних (крім Вінницької області) та східних областях. У південній частині України 14 вересня опади не передбачаються.

У Києві у середу можливий дощ чи висока вологість. Температура — до +18+20 градусів.

За даними Укргідрометцентру, у середу, 14 вересня, очікуються невеликі дощі. Швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду.

Фото Укргідрометцентру

У четвер, 15 вересня, очікується невеликий дощ у багатьох районах країни, крім півдня, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у Сумській області стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 14, а от на півдні місцями повітря прогріється до 27 градусів тепла.

Фото Укргідрометцентру

У п'ятницю, 16 вересня, дощова погода накриє практично всю країну (окрім Криму), швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 16, а от на півдні місцями повітря прогріється до 28 градусів тепла.

Фото Укргідрометцентру

У суботу, 17 вересня, дощова погода накриє практично всю країну (окрім Криму), а ось на півдні можливі грози, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 14, а от на півдні місцями повітря прогріється до 29 градусів тепла.

Фото Укргідрометцентру

У неділю, 18 вересня, дощова погода накриє практично всю країну (крім Криму), а ось на півдні та сході можливі грози, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на заході подекуди стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 10, а в Криму повітря прогріється до 29 градусів тепла.

Фото Укргідрометцентру

Як розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, у період з 19 по 22 вересня очікується переважно дощова та вітряна погода, яку принесуть циклони.

«У цей період очікується температура: ночами термометри покажуть 4−10 градусів тепла, вдень температура підніметься до 8−15 вище за нуль, а на півдні та сході очікується: ночами 10−16 вище за нуль, а вдень — до 18−24 градусів тепла. Щоправда, 22 вересня там можливе зниження температури на 3−5 градусів» — зазначила синопткиня.

Раніше директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда розповів, чи варто очікувати на сильні морози взимку.

Фото Pixabay

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