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Світ

Алкоголізм серед російських чиновників зашкалює, і це дуже непокоїть путіна — ЗМІ

17:06 15 вересня 2022
Алкоголь

У росії загадково вмирають топ-менеджери підприємств, які фінансують війну проти України. А ось тепер путіна стурбував алкоголізм у його оточенні.

На зустрічах із чиновниками путін все частіше почав порушувати тему алкоголізму. Таке занепокоєння пролунало на зустрічах із губернаторами Володимирської та Кіровської областей. Про це повідомляють джерела «Медузи».

Ось тільки ці заяви путіна виглядають вкрай дивними і дуже вразили місцевих чиновників, оскільки вищеназвані області не належать до регіонів, де ця проблема на піку актуальності. За даними МОЗ рф, найгірша ситуація на півночі росії і на Далекому Сході, а також у Пензенській області.

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Джерело видання стверджує, що на тлі війни в Україні російські чиновники стали набагато частіше та значно більше вживати алкоголь. Особливо турбує путіна стан «деяких людей із його ближнього кола».

«Люди з лютого так знімають стрес. Міністри, їхні заступники, навіть деякі віце-прем'єри, працівники адміністрації президента та Радбезу, частина керівників держкорпорацій, губернатори», — розповідає один із співрозмовників.

Також інсайдер зауважив, що основна причина цього «стресу» пов'язана з реальними збитками, завданими росії вторгненням та санкціями. Щоправда путін нібито вважає, що з цими труднощами чиновники мають легко впоратися.

Нагадуємо, що банкомати найбільшого російського Сбєрбанку на межі масової зупинки.

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