У першій частині ексклюзивного інтерв'ю міністр юстиції Денис Малюська розповів «ФАКТАМ», чи вдасться притягнути до відповідальності росію за фактичне вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці. Також чиновник поділився думкою, чому складно конфіскуватиме активи кремлівських олігархів, які заробили свої кошти за рахунок паразитування на країні. У той же час історія із золотовалютними резервами кремля у цьому напрямі має гарні перспективи. Продовжуючи розмову, Денис Малюська пояснив, чому назвати точну суму заарештованих російських активів у світі проблематично і в якій із країн їх найважче конфіскувати. Також міністр розповів, що зараз потрібно робити українцям та вітчизняному бізнесу, які втратили майно через російську агресію, для отримання компенсації збитків і за чиї кошти передбачається виплата репарацій.

«Якщо відійти від країн Європи та дивитись ширше, тобто на весь світ, безумовно, найбільший утримувач російських золото-валютних резервів — це Китай»

— Пане Денисе, можете назвати конкретну суму заарештованих російських активів у світі?

— Це складна історія. Офіційна інформація по цифрах, яка надається в пресрелізах представників Європейського союзу, не корелюється з нашим уявленням і з інформацією, опублікованою до війни російським Центробанком. Адже у рф активів за кордоном, у країнах Європи та Північної Америки, має бути значно більше за цифри, про які звітувала, наприклад, Єврокомісія. Мені до кінця не зрозумілі ці суми. По ідеї, мало б бути заблоковано кілька сотень мільярдів доларів золото-валютних резервів рф і кілька десятків мільярдів доларів активів фізосіб. Проте звіти, надані медіа, свідчать про інші цифри. Ця розбіжність мало зрозуміла.

Річ у тім, що розміри активів, їх місцеперебування, блокування, зокрема, золото-валютних резервів є таємницею, яка не підлягає розголошенню. Відповідно, у нас є істотні обмеження щодо можливості отримати повну картину. Зокрема, коли йдеться навіть про Нацбанк України, то наші громадяни не мають і не повинні мати чіткого розуміння, де саме і як конкретно його активи розміщені, оскільки розголошення такої інформації може зашкодити державі.

— Але є розуміння, в якій з країн світу найбільша концентрація цих активів?

— Якщо говорити про країни заходу, то це Франція, Британія, Штати, можливо, Німеччина, Австрія. Щоправда, точної розкладки у нас немає, хоч є розуміння по валютах. Найбільша кількість активів зберігається у євро, тобто вони в країнах Європи.

Здається, серед європейських країн найбільше коштів акумульовано саме у Франції. Проте, якщо відійти від країн Європи та дивитись ширше, тобто на весь світ, безумовно, найбільший утримувач російських золото-валютних резервів — це Китай. Ну, і золото, що фізично зберігається безпосередньо у рф.

— В якій країні зосереджено найбільше підсанкційних коштів російських олігархів?

— Коли ми говоримо про фізосіб, то йдеться про цифри на кілька порядків менші. Арештовані золото-валютні резерви рф і активи російських олігархів — це неспіврозмірні суми. Загалом складно оцінити та назвати точні дані заарештованих активів кремлівських олігархів, але в сумі ці цифри значно менші за золото-валютні резерви країни-агресора. Приміром, заарештували якусь яхту та сказали, мовляв, вона коштує вельми дорого. Проте, поки дійде до її реалізації, ціна може бути значно нижчою за названу. Адже треба враховувати історію цієї речі: вона конфіскована, а не добровільно продана, і це впливає на вартість. Тож складно сказати по активах, у якій країні їх найбільше зосереджено саме щодо фізосіб, оскільки вони дуже й дуже розкидані.

Щодо золото-валютних резервів серед європейських країн, найбільше їх зосереджено, за попередніми нашими оцінками, у Франції.

«Механізм виплати компенсацій можна розробити за місяць, було б чим компенсувати»

— Війна завдала неспіврозмірних збитків і звичайним українцям, які буквально за хвилини втрачають все, що наживали роками. В судовому порядку вони зможуть отримати компенсацію?

— Ключове питання не як і де, а за чий рахунок. Механізм виплати компенсацій можна розробити за місяць, було б чим компенсувати.

Відповідно, зараз вже працюють механізми щодо фіксації розмірів збитків. Щойно з'явиться джерело фінансування, як одразу ж буде зрозумілий механізм їх розподілу. Зараз коштів у державному бюджеті не вистачає навіть на покриття тих видатків, які передбачались, не те, що додаткові витрати на компенсацію шкоди. Наразі ключовий розрахунок робиться на наступне: компенсація шкоди здійснюватиметься за рахунок золотовалютних резервів рф, розташованих за кордоном. Інакше кажучи, коли ми отримаємо доступ до цих резервів, їх має вистачити на компенсацію завданої рф шкоди як громадянам, так і бізнесу. Відповідно, угода, за якою ми отримаємо доступ до таких резервів, передбачатиме механізм розподілу цих коштів та виплату компенсацій.

Все, що потрібно зараз знати громадянам, — вони повинні зафіксувати розмір збитків. Наприклад, у випадку пошкодження квартири сфотографувати, описати, завантажити документи в застосунок «Дія». Бажано звернутись до органів місцевого самоврядування, щоб комісія прийшла, оглянула приміщення та надала відповідний висновок. З обов'язкових кроків це все. Якщо людина робитиме ремонт житла власним коштом і будуть документи, що підтверджуватимуть такі витрати, то їх бажано зберегти.

Натомість бізнесу, що постраждав, бажано, хоч і не обов'язково, провести оцінку збитків, залучивши оцінника чи судового експерта.

— Як бути тим, хто жив на територіях, де нині тривають активні бойові дії та куди фізично неможливо дістатись для фіксації руйнацій?

— Все залежатиме від ситуації, яку ми матимемо на момент запуску механізму виплат компенсацій. Буде ця територія окупованою чи деокупованою, відповідно, матимемо до неї доступ чи ні. Для тих, чия нерухомість знаходитиметься на окупованій території, безмовно, ми спробуємо розробити механізми виплат без доступу до приміщення, а просто зарахувавши його як втрачене. Треба думати, аналізувати, проте все залежатиме від ситуації на фронті на момент запуску механізму компенсацій. Поки такий механізм на етапі збору доказів, їх підтвердження, згодом він буде чіткіший.

«Рф займається геноцидом і терором. Що їм проігнорувати рішення суду?»

— Поговорімо про санкції. Для розуміння їх впливу на росію періодично слухаю професорку з економіки з москви. За її словами, наразі бізнесу все ж частково вдається їх обходити. Чому так відбувається?

— Росіяни дійсно запускають низку механізмів, які зменшують санкційний удар по їхній економіці. Щоправда, за висновками західних економічних аналітиків, йдеться лише про певне відтермінування ефекту удару по російській економіці, який все одно відбудеться, і його не вдасться уникнути. Цей удар буде, але не настільки швидко, як очікували в соціумі. Їхня економіка стагнує, цей процес є невідворотним. Механізми, які вони намагаються запроваджувати, не здатні знівелювати санкції.

Візьмемо за приклад паралельний імпорт, коли фізособи чи дрібний бізнес закуповують товари, що не постачають офіційні дистриб'ютори. По-перше, це зовсім інша логістична вартість. По-друге, інші об'єми, відсутність сервісної підтримки тощо. Тобто йдеться про багато факторів, які реально унеможливлюють нормальну економічну політику в державі. Але це лише один з прикладів. Якщо йдеться про санкційні товари, які використовуються для інноваційних виробництв чи у збройних силах, то тут замінити їх паралельним імпортом — неможливо. Тому росія істотно стагнує. Негативні наслідки неминуче настануть у середньостроковій перспективі. Безумовно, нам би хотілось, щоб санкції були жорсткішими та давали результат вже зараз.

— Тож санкції — як та отрута, яка повільно, проте вбиває російський економічний організм?

— Саме так. Існують санкції, які б швидше діяли, проте вони так само серйозно б'ють по економіці наших партнерів, тому вони повільніше запроваджуються.

— Росія не визнає юрисдикцію переважної більшості міжнародних судів. Якось можна притягнути її до юридичної відповідальності?

— Безумовно, є суди, які все ще мають юрисдикцію над діями рф. Вони вже розглядають справи та виноситимуть рішення за заявами України, наших партнерів і союзників. Проблема не в судових рішеннях чи відсутності судів. Вони є і рішення винесуть. Питання у виконанні. Якщо росія не захоче, а вона вочевидь не захоче виконувати рішення таких судів, то не робитиме цього. Рф займається геноцидом і терором, що їм проігнорувати рішення суду? Це вже дитячі забавки у порівнянні з тим рівнем зла, якого вони досягли.

Суди є, вони розглядатимуть справи, і це точно не буде швидко, проте головне питання не в цьому. Ключова історія — як стягнути збитки. Знову ж передовсім ми покладаємось на активи російської федерації за кордоном для виконання рішень судів.

— Насамкінець хочу спитати про так звану зернову угоду, згідно з якою наш хліб експортують. Адже росія наступного ж дня після її підписання обстріляла Одеський порт. Знову ж постає питання покарання за такі дії.

— Перше. Ми з росіянами нічого не підписували. Міжнародні договори рідко передбачають механізми притягнення сторони до відповідальності. Міжнародні відносини та міжнародне право — це історія, де немає шерифа, який би слідкував за порядком і одразу застосовував би санкції щодо країни-порушника. Особливо з росією ніколи не можна покладатись просто на папір, необхідно завжди мати в кишені аргумент, що буде, якщо домовленості не виконуватимуться. Адже рф фактично порушила всі міжнародні договори, укладені з нею Україною.

Тож йдеться про вплив Туреччини, й не лише на росію, задля забезпечення вивозу українського зерна. Це дуже складна, зокрема й геополітична історія.

Фото у заголовку — зі сторінки Дениса Малюськи у фейсбуці

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