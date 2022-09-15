Бог трійцю любить: зірка «Х-фактора» та «Танців із зірками» знову одружився

Співак, фіналіст шоу «Х-фактор» Олександр Кривошапко одружився втретє.

На своїй сторінці в Instagram він виклав фото з дружиною Марією та написав, що тепер вона «за його спиною».

«Ця історія — про подолання! Ми багато пройшли і усвідомили. Разом створювали фонд і далі підемо теж разом. Наразі не час галасливо святкувати. Погуляємо ми наступного дня після нашої перемоги. Тобто зовсім скоро!» — зазначив він.

Фото Олександра Кривошапка

Олександр Кривошапко — уродженець Маріуполя. Він став одним із фаворитів «Х-фактора» після виконання у першому прямому ефірі пісні Je t'aime Лари Фабіан. А вже у сьомому турі рішенням журі його було виключено з-поміж учасників. Його шанувальники, обурені таким рішенням, активно протестували, влаштовуючи демонстрації. Тож рішенням керівництва телеканалу у наступному ефірі його повернули до шоу.

Він також був учасником проекту «Танці із зірками» — його партнеркою стала Ілона Гвоздєва.

У 2011 році він одружився з головною постановницею «Х-Фактора» та суддею проекту «Танцюють всі» Тетяною Денисовою. Другою його дружиною стала українська актриса та модель Марина Кінскі.

Фото зі сторінки Олександра Кривошапка у соцмережах

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