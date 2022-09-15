Через великі втрати два полки окупантів виведені з території Харківської області і будуть розформовані, — Генштаб

Ворог продовдує завдавати удари по мирних населенних пунктах — руйнацій зазнала інфраструктура понад 20 населених пунктів, зокрема, Кривого Рогу, Нікополя, Білогірки, Мар’їнки, Миколаїва та Очакова.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, за поточну добу ворог завдав 5 ракетних, 5 авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.

Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Весела Долина, Майорськ та Зайцеве. Авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 10 районів зосередження живої сили окупантів, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

Підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів, а підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали ураження по 3 пунктах управління, 12 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. В зону ураження потрапили 2 склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та логістичні вузли ворога.

«Підтверджено значні втрати противника на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені на тимчасово окуповану територію Луганської області та підлягають розформуванню. Залишки особового складу розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву. Через велику кількість поранених у населеному пункті Новоайдар під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню», — йдеться у повідомленні.

Раніше у Генштабі повідомляли, що Сили оборони України знищили значну кількість військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил російської федерації на Бахмутському напрямку.

Фото Генштабу ЗСУ

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