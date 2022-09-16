Близнюків чекає підвищення на роботі, а у Водоліїв ймовірні грошові надходження: гороскопи від Анжели Перл та Ірини Богдан на 16 вересня

Відомий австралійський астролог Анжела Перл вважає 16 вересня сприятливим періодом для реалізації своїх задумів та ідей. При цьому знавець зіркових розкладів попереджає, що у будь-якій справі потрібно буде виявляти творчий підхід та фантазію, пише інформаційний ресурс.

Овен

Навколишні люди можуть втручатися в особистий простір, що викликає невдоволення та роздратування. Потрібно постаратися уникати конфліктів або досягти компромісу, щоб не провокувати на серйозні неприємності. Кохана людина підніме настрій несподіваними знаками уваги та приємними подарунками.

Телець

Цього дня не виключені цікаві зустрічі, які можуть одержати романтичне продовження. Важливі питання добре вирішуються у другій половині дня. Вдасться правильно оцінити ситуацію та зрозуміти, як діяти. Увечірі непогано провести час у родинному колі, поговорити на відверті теми. Це дуже зблизить та зарядить позитивними емоціями.

Близнюки

Імовірні зміни на роботі, що стосуються просування кар'єрними сходами. Радісні хвилювання та переживання можуть принести цікаві події. Випаде можливість добре та весело відпочити в компанії друзів. Не виключені знаки уваги та прояви симпатії з боку протилежної статі. Увечері можна отримати насолоду від перегляду улюбленого фільму.

Рак

Загальну мову легко знайти з будь-якими людьми. Неважко й домовитися про спільні дії. У вирішенні складних питань краще покладатися він і підказки інтуїції. Із домашніми справами бажано не зв'язуватися. Рекомендується відпочити, відновити сили та набути внутрішньої гармонії.

Лев

Гарний час для наведення ладу в будинку, можна зайнятися генеральним прибиранням. На роботі буде можливість добре продумати, щоб потім перейти до рішучих дій. Несподіваний візит друзів принесе гарний настрій та приємне спілкування. У любовній сфері очікуються романтичні зустрічі.

Діва

Потрібно чимало терпіння та розуміння, щоб уникнути конфліктних ситуацій. Імовірні приємні звістки здалеку. Можливо, з'явиться необхідність вирушити в дорогу, зміна обстановки та враження підуть лише на користь. Близькі люди оточують увагою та турботою, а затишна атмосфера принесе почуття повного спокою.



Терези

Деякі обставини можуть дати привід для занепокоєння. Краще зберігати спокій та намагатися не реагувати на все гостро. Можливо, необхідний нестандартний підхід до справ, щоб упоратися з проблемами. Добре складаються подорожі, які принесуть романтичні сюрпризи.

Скорпіон

Можна займатися вирішенням практичних та побутових питань. Можливі проблеми у спілкуванні з близькими, тож домовитись про спільні дії не вдасться. Небажано займатися завданнями, пов'язаними із фінансами. Існує ймовірність втрат. Увечері потрібно усамітнитися у спокійній обстановці та проаналізувати свої дії.

Стрілець

У професійній сфері стане в нагоді життєвий досвід, який дозволить уникнути старих помилок. У неоднозначних ситуаціях вихід підкаже інтуїція. Покупки будуть вдалими та корисними. Можна вирушити в цікаву поїздку разом із коханою людиною та відпочити далеко від усіх.

Козеріг

Щоб отримати те, чого хочеться, необхідно докласти деяких зусиль. Небажано приймати важливі рішення щодо сфери фінансів. Поради досвідчених людей дуже допоможуть. Потрібно уникати суперечок та неоднозначних ситуацій, інакше з'явиться дратівливість, яка зіпсує подальші події. Увечері краще зайнятися своїми улюбленими справами, які розслаблюють.

Водолій

Необхідно зосередитись на справах, щоб отримати потрібну інформацію. Можливо, доведеться відстоювати свої інтереси у суперечках, які заберуть чимало сил та енергії. Імовірні грошові надходження, і навіть вигідні покупки. Вдома чекає на своє вирішення низка питань. Потрібно постаратися по черзі все довести до ладу. Потім вже можна відпочити та розслабитися.

Риби

Краще у цей день ні з ким не сваритися та по можливості не вступати у суперечки. Інакше може зіпсуватися настрій та з'явитися неуважність. Поїздки небажані, адже можуть виникнути перешкоди у дорозі. Добре займатися старими домашніми проблемами, які давно необхідно залагодити.

Водночас Ірина Богдан вважає п'ятницю 16 вересня 2022 року спокійним та комфортним днем, коли представники багатьох знаків зодіаку зможуть вирішити всі першочергові питання.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Овнам сьогодні слід добре продумати гардероб та прикраси. Успіх принесуть парні речі. Крім того, вдома можна розставити фігурки-талісмани на удачу. Вечір не варто проводити на самоті. Якщо у вас немає другої половинки, то вирушайте в гості чи кафе.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Тельці мають справжній день відкритих дверей. Причому двері всі відчинятимуть саме перед вами. День везіння та позитивних відповідей. Можливо, збудеться якась ваша заповітна мрія.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюки можуть сміливо розраховувати на прихильність удачі. Однак ви можете її злякати різкими словами на чиюсь адресу. Будьте м'якшими та лояльнішими.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків чудовий день. Ви у центрі уваги, вами захоплюються, і вам це дуже подобається. Не бійтеся озвучувати свої ідеї та демонструвати таланти. Вас підтримають.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви матимуть всі шанси щось виправити, зробити все так, як треба, а також щось дуже вигідно придбати. В особистому житті все дуже сиро та ненадійно. Тому не форсуйте події та не тисніть на свого обранця.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Плани Дів зміняться під тиском несподіваних обставин. З деякими справами доведеться почекати або відмовитися від задуму. Не шкодуйте — вам так буде краще.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Непоганий день для Терезів. Ви впевнені у своїй правоті і діятимете так, як вважаєте за потрібне, і правильно зробите. Сприятливий день для шопінгу.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони сьогодні помилятимуться і помилятимуться. Крім того, ви не спеціально образите рідних та близьких людей. Будьте стриманішими та уважнішими.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні схильні все перебільшувати. Однак насправді все набагато простіше, ніж вам здається. Самотні представники знаку почнуть робити рішучі кроки назустріч своїй долі.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам сьогодні можна і потрібно ризикувати — ви обов'язково вийдете із ситуації переможцем. Дійте рішуче та сміливо.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У Водоліїв сьогодні не виявиться якоїсь потрібної інформації. Через це ви зовсім не готові до серйозних розмов. Щоб усе не зіпсувати, спочатку все дізнайтесь, і лише потім дійте.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Риби сьогодні будуть дивувати і дивуватися. Причому не всі сюрпризи вам виявляться приємними. Доведеться набратися терпіння і на якийсь час завмерти.

Нагадаємо, напередодні ясновидиця Кажетта Ахметжанова назвала 5 знаків зодіаку, які зустрінуть своє кохання або зміцнять відносини до кінця року.

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