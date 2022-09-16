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Військову службу можна зарахувати до пенсійного стажу: як це зробити

9:52 16 вересня 2022
Військову службу можна зарахувати до пенсійного стажу: як це зробити

Із запровадженням військового стану в Україні та оголошенням загальної мобілізації багато українців змушені були залишити своє місце роботи та піти захищати свою батьківщину. У зв'язку з цим важливо знати, що військова служба обов'язково зараховується до страхового стажу для призначення пенсії лише за умови подання відповідних документів, зазначає «Юридичний портал України».

Для підтвердження військової служби, а також служби у цивільній обороні, Держспецзв'язку, органах держбезпеки, розвідувальних органах приймаються:

  • військові квитки;
  • довідки архівних та військово-лікувальних установ;
  • довідки військових комісаріатів, військових частин та установ системи Міноборони, МВС, МНС, Мінінфраструктури, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДПС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держприкордонслужби, ДСНС.

Важливо пам'ятати, що військова служба у складі чинної армії під час бойових дій, зокрема і під час міжнародного обов'язку, зараховується до трудового стажу виходячи з довідок військових комісаріатів, виданих у порядку, визначеному Міноборони. А для підтвердження служби в органах внутрішніх справ та Національної поліції приймаються довідки, які видаються згідно з порядком, що його затвердило МВС.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді роз'яснили положення закону про виплату сім'ям загиблих воїнів, які були годувальниками сім'ї.

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