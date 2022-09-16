40.35 / 41.32 39.94 / 41.06
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Похорон Єлизавети II: стало відомо, ким буде представлена Україна

10:33 16 вересня 2022
Олена Зеленська

У понеділок, 19 вересня, у Лондоні відбудеться похорон Єлизавети II. Як уже повідомляли «ФАКТИ», віддати шану британській королеві та проводити її в останній шлях мають намір не менше 500 світових лідерів, представників монарших сімей, політиків, релігійних та громадських діячів. МЗС Великобританії розіслало відповідні запрошення.

Переважна більшість країн може надіслати не більше двох осіб. Як повідомляє британська газетаThe Sun, Україна теж отримала запрошення. Нашу країну на похороні Єлизавети II представить Олена Зеленська. Видання наголошує, що президент України через війну не залишає країну.

Нагадаємо, Лондон відмовив у присутності на похороні Росії, Білорусі, М'янмі. Цей список також поповнили Сирія, Афганістан, Венесуела. Іран, Північна Корея та Нікарагуа запрошені, але лише на рівні послів, а не глав держав.

Вже підтвердили своє прибуття до Лондона президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, імператор Японії Нарухіто, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, президент Італії Серджіо Маттарелла, король Італії Серджіо Маттарелла Матильда, король Нідерландів Віллем-Олександр із дружиною королевою Максимою та матір'ю, у минулому теж королевою Беатрікс, король Іспанії Філіп із дружиною Летісією, а також представники королівських сімей Норвегії, Данії, Швеції та Монако.

Вестмінстерське абатство, де проходитиме церемонія, вміщує приблизно 2200 осіб.

314

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Володимир Остапчук та Христина Горняк

«На чужому горі щастя не побудуєш?» — стало відомо, що Володимир Остапчук не живе зі своєю дружиною

мурахи

«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

полуниця

Чайна ложка цієї речовини замінить машину гною та інших добрив: що потрібно обов'язково додати до ґрунту на городі восени (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту