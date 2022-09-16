Похорон Єлизавети II: стало відомо, ким буде представлена Україна

У понеділок, 19 вересня, у Лондоні відбудеться похорон Єлизавети II. Як уже повідомляли «ФАКТИ», віддати шану британській королеві та проводити її в останній шлях мають намір не менше 500 світових лідерів, представників монарших сімей, політиків, релігійних та громадських діячів. МЗС Великобританії розіслало відповідні запрошення.

Переважна більшість країн може надіслати не більше двох осіб. Як повідомляє британська газетаThe Sun, Україна теж отримала запрошення. Нашу країну на похороні Єлизавети II представить Олена Зеленська. Видання наголошує, що президент України через війну не залишає країну.

Нагадаємо, Лондон відмовив у присутності на похороні Росії, Білорусі, М'янмі. Цей список також поповнили Сирія, Афганістан, Венесуела. Іран, Північна Корея та Нікарагуа запрошені, але лише на рівні послів, а не глав держав.

Вже підтвердили своє прибуття до Лондона президент США Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, імператор Японії Нарухіто, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, президент Італії Серджіо Маттарелла, король Італії Серджіо Маттарелла Матильда, король Нідерландів Віллем-Олександр із дружиною королевою Максимою та матір'ю, у минулому теж королевою Беатрікс, король Іспанії Філіп із дружиною Летісією, а також представники королівських сімей Норвегії, Данії, Швеції та Монако.

Вестмінстерське абатство, де проходитиме церемонія, вміщує приблизно 2200 осіб.

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