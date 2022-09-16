Дали жару окупантам: ЗСУ відправили «до кобзона» ще 200 путінців на шести танках
Минулої доби в запеклих боях зі звільнення рідної землі українські бійці ліквідували ще 200 російських окупантів, завдяки чому загальна кількість знищених з початку повномасштабного вторгнення в Україну військових росії досягла 54050 солдатів-вбивць.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім втрат людського ресурсу, противник «утилізував» велику кількість військової техніки.
Зокрема, за півроку війни знищено:
- танків — 2199 (+6 протягом доби);
- бойових броньованих машин — 4690 (+8);
- артилерійських систем — 1302 (+7);
- РСЗВ — 312 (+1);
- кошти ППО — 168 (+1);
- вертольотів — 216 (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3550 (+28);
- спеціальної техніки — 121 (+1).
Зазначається, що наймасштабніші втрати ворог зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
У коментарях українці відзначають майстерність наших бійців та дякують їм за відмінну роботу із захисту країни.
Нагадаємо, раніше в Генштабі відзвітували про успішне відображення ворожих атак на Донбасі та ефективні високоточні удари ЗСУ по місцях скупчення ворога під Херсоном, у Василівці, Перевальську та інших населених пунктах. Трупи російських солдатів там вивозили у переповнених вантажівках.210
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram