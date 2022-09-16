Перевозять трупи своїх військових у переповнених вантажівках: у Генштабі розповіли про втрати ворога

З початком 205-ї доби героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню ворог продовжує зосереджувати зусилля на зриві активних дій наших військ, утриманні тимчасово захоплених територій та спробах повної окупації Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

Проте на Донеччині Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка, а на півдні в результаті ефективних високоточних ударів ЗСУ по місцях скупчення ворога під Херсоном, у Василівці, Перевальську та інших населених пунктах трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Задля підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони. Втрати ворога уточнюються.

Своєю чергою підрозділи протиповітряної оборони Збройних Сил України на різних напрямках знищили два БпЛА окупантів, а підрозділи Ракетних військ і артилерії завдали вогневого впливу по 3 районах зосередження живої сили та бойової техніки противника — в зону ураження потрапили логістичні вузли та понтонні переправи ворога.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зведенні наголосив, що російський ворог посилив ракетні удари по об'єктах інфраструктури, зокрема у Кривому Розі, саме через провал віськових планів захоплення України.

Фото Офісу президента України

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