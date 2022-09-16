Керуючий партнер TECHIIA Олег Крот, який раніше пожертвував велику суму української армії, уточнив, на що саме пішли його щедрі пожертвування, пише «Телеграф».



«Це не був фонд, то була ГО „Фонд Течія“. Ми, мабуть, були одні з найефективніших, хто міг взяти гроші, проконтролювати, щоб жодну копійку не вкрали. Купити, привезти, розмитнити, оформити, по Україні провести логістику та привезти до кожного солдата», — пояснив він.

Крот уточнив, що пожертвувані гроші — кошти TECHIIA та його особисті.

«По-перше, ця допомога пішла на бронежилети та каски. У перші дні було виділено близько 20 млн доларів на те, щоб їх закупити. Загалом ми закупили близько 30 тисяч касок та бронежилетів. Потім пішли медикаменти, засоби захисту, ми передали всі наші дрони, які ми маємо, які були в запасі», — сказав IT-підприємець.

За словами Крота, благодійністю він займався ще з 2002 року.

«Був випадок, коли зіткнувся з дитячим раком. Тому вибрав саме цей напрямок. Ми займалися проблемами дитячої онкології до 2014−2015 року. Потім підключилися до освіти — відкрили курс у КНУ імена Карпенка-Карого. І вже з 2014 року займалися базовими апгрейдами нашої армії, де ми могли допомогти. А 2022 року вже запрацював повністю проєкт „Захист держави“, при цьому інші напрями не зупиняли», — додав він.

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