Досвідчені господині кладуть у взуття чоловіка чайні пакетики: у яких випадках це потрібно робити

Часом господині з досвідом можуть здивувати своїх подруг і знайомих розповіддю про те, що використовують чайні пакетики не тільки для приготування запашного напою, але й для інших не зовсім звичайних цілей.

Особливо актуальним є таке застосування пакетиків у теплу пору року, коли ноги потіють і взуття після довгого дня починає видавати неприємний запах.

Проблема стосується не лише чоловіків, а й жінок. Мудрі господині використовують чайні пакетики для боротьби із неприємним запахом. Після заварювання їх кладуть у взуття. За ніч пакетики вберуть непотрібний аромат і подарують нейтральний запах, який не битиме по нюху.

З цим завданням упорається і невикористаний пакетик чаю. Він також має адсорбуючі властивості. Кількість пакетиків залежить від серйозності проблеми. Якщо запах слабкий, достатньо двох пакетиків на пару взуття. Якщо аромат стоїть міцний, то можна використовувати чотири пакетики.

Завдяки цій хитрості в будинку немає запаху поту і в гостях можна знімати взуття, не боячись, що господарі потім вивітрюватимуть квартиру дві години.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про п'ять способів позбавлення запаху в домі після приготування їжі.

Фото Медпортал

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