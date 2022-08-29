Запах в оселі після приготування їжі: 5 простих та ефективних способів позбутися його

Щоразу після приготування їжі з кухні по квартирі поширюються неприємні запахи. Позбутися їх непросто. Звичайно, всі ми провітрюємо квартиру, використовуємо різноманітні освіжувачі повітря — не допомагає. Однак ми зібрали кілька лайфхаків, які матимуть змогу допомогти вирішити проблему.

Витяжка

Якщо ви маєте намір смажити рибу, або м'ясо, або тушкувати капусту, пам'ятайте, ці запахи особливо в'їдливі. Порада: не ставте їх на вогонь, доки не увімкнете кухонну витяжку.

Своєчасно включена витяжка дуже ефективна.

Апельсинова шкірка

Ми всі точно знаємо, що аромат цитрусових дуже стійкий. Але не всі знають, що для посилення запаху — шкірку, наприклад, апельсинів потрібно відварити. Можна зварити шкірку одного-двох апельсинів, додавши у воду трохи кориці. Закипить — зніміть кришку та залиште каструлю на плиті. Нехай повільно остигає, наповнюючи простір цитрусово-коричним ароматом, який поглине неприємний запах практично будь-якої інтенсивності.

Протирайте руки соком лимона

Готуєте рибу з використанням часнику та цибулі — протріть руки часточкою лимона та помийте руки з милом. Неприємний запах, що в'ївся в шкіру рук, зникне.

А ось ще один трохи дивний, проте ефективний спосіб. Замість лимона можна протерти руки звичайною ложкою із нержавіючої сталі. Як це не дивно, це значно зменшить неприємний запах.

Запах гару усуваємо оцтом

На жаль, навіть у найдосвідченіших господарок іноді пригорає м'ясо, каша, риба… Перемогти запах гару допоможе оцет. Просто налийте його в миску або глибоку тарілку і залиште на столі на кілька годин. Для більшої ефективності оцет можна нагріти, не доводячи до кипіння. Для посилення ефекту відкрийте вікна і увімкніть витяжку. Посилиться циркуляція повітря, і запах гару зникне.

Аромат ванілі та кориці — наповнюйте кухню приємними запахами

Щоб у квартирі завжди був приємний запах та відчуття свіжості, можна приготувати освіжувачі з натуральних інгредієнтів: фруктів, квітів, ефірних олій. Такі засоби гіпоалергенні та абсолютно нешкідливі.

Та й не всі кухонні запахи неприємні. Ось, наприклад, аромат пирогів чи тістечок. Можна змішати трохи вершків із цукром і корицею або ваніллю, поставити на повільний вогонь і довести до кипіння. Нехай повільно вистигає — запах буде чудовим. До речі, цю суміш можна використати кілька разів.

Ще один рецепт домашнього освіжувача повітря.

Складові:

шкірка лимона або апельсина,

паличка кориці,

0.5 склянки білого оцту,

0.5 літра води,

півтори чайної ложки цукру.

Приготування

Кип'ятимо воду з корицею, цедрою і додаємо цукор. Після закипання останнім додаємо оцет і через три хвилини вимикаємо. Цю суміш теж залишаємо на кухні або кімнаті у відкритому посуді.

Нагадаємо рецепт приготування шпинатного хліба. Він не тільки дуже корисний і гарний, але ще й наповнить будинок дивовижним ароматом.

Фото: Pixabay



299

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram