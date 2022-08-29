Нескорені й незламні: Тіна Кароль виступила перед захисниками

Співачка Тіна Кароль, яка «клонувала» себе у патріотичній голограмі, підтримала українських військових, відвідавши їх на позиціях. Артистка виступила перед захисниками просто посеред лісу, заспівала для них, вшанувала пам'ять загиблих героїв.

«Ви герої! Ще раз вам мої оплески, мій уклін вам! Респект. Є пісня, яку я присвячую тим, кого немає і завжди ми будемо пам'ятати тих, кого немає. Тих, хто віддав своє серце, свою душу, своє життя. Ці люди, вони завжди будуть нас обігрівати і вести за собою. Герої не вмирають, ніколи!» — сказала Тіна Кароль перед своїм виступом.

Після виступу Тіна спілкувалася з військовими, фотографувалася з ними на згадку.

А потім вона вирушила до Києва й показала першу фотосесію в середмісті під час війни. Співачка зізнається, що відчувала трепетні емоції.

«Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, з часів війни. Незламні і нескорені», — підписала Тіна світлини.

Нагадаємо, під час війни Тіна Кароль активно бере участь у благодійних концертах в Україні та за кордоном, збирає кошти для країни.

Від себе співачка купила квартиру для родини з Маріуполя. Також вона підтримала сольну кар’єру хореографа Дмитра Жука, який випустив першу пісню.

Фото instagram.com/tina_karol

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