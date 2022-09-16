Порушив правила, а потім влетів у бетонний стовп: в Одесі чоловік відправив на той світ свого родича-підлітка

В Одесі, де тиждень тому під час зіткнення фури з легковиком загинув водій легкового автомобіля та його дворічний син, увечері 13 вересня сталася нова смертельна ДТП — на Овідіопольській дорозі від отриманих травм загинув 17-річний хлопець, який перебував на пасажирському сидінні автомобілю Nissan.

Як повідомили в поліції Одеської області, 25-річний водій авто кермував, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Спочатку він допустив зіткнення з автомобілем Mercedes, що рухався в попутному напрямку, а після цього в’їхав у бетонний стовп.

На місці ДТП

Таким чином хлопець, який виявився родичем кермувальника, отримав численні травми і загинув, тоді як сам нетверезий водій відбувся незначними травмами.

В Mercedes ніхто не постраждав, лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень.

Повні обставини аварії наразі з’ясовує слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області.

Нетверезого водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та збирають матеріали для повідомлення йому про підозру в скоєнні правопорушення.

В поліції нагадують, що порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

Нагадаємо, наприкінці серпня у Києві правоохоронці за допомоги небайдужого громадянина затримали водія, який п'яним збив велосипедиста та втік з місця пригоди.

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