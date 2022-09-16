Перехід на пенсію померлого чоловіка: хто має на це право, та в яких випадках зміна виду виплат має сенс

Українці у деяких випадках можуть змінити вид пенсії, що отримують. Йдеться про право перейти на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника.



Це стосується дітей-інвалідів та вдів. Про особливості переходу зі своєї пенсії за віком на пенсію померлого або загиблого чоловіка розповіли у Пенсійному фонді України.



«Законом України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“ визначено, що дружина, яка досягла пенсійного віку, належить до непрацездатних членів сім'ї та має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника зокрема, якщо на момент смерті чоловіка вони проживали разом», — йдеться у повідомленні.



За бажанням й у разі доцільності, вдова може перейти на пенсію через втрату годувальника. Така пенсія призначається у розмірі 50% пенсії за віком померлого годувальника.

У Пенсійному фонді навели приклад 75-річної пенсіонерки, яка має пенсію 3625 грн, а пенсія її померлого чоловіка становила 6850 грн.



Якщо пенсію померлого чоловіка було нараховано у сумі 6 850 грн, то вдові може належати 3 425 грн (6850 грн х 50%), зазначили у фонді.



Крім того, як особа, яка досягла 75 років, жінка має право на встановлення щомісячної компенсаційної виплати до пенсії у розмірі 456 гривень.

У сумі її пенсійна виплата може становити 3 881 грн.



В цьому випадку вдові доцільно перейти з пенсії за віком на пенсію через втрату годувальника.



«Перехід з одного виду пенсії на інший здійснюється з дати подання заяви з відповідними документами», — нагадали у фонді.



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