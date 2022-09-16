«Московський патріарх може зникнути, піти в інший світ»: таролог прогнозує, що скоро світ почує цікаву інформацію з кремля

Московський патріарх кирило закликав вірян до молитов за президента путіна, військове керівництво та владу. Заявив він про це у своїй проповіді в Троїцькому соборі москви. Що це все означає, запитала у карт таролог Олена Бюн, яка раніше розповіла, що думають у кремлі про запропоновану Україною капітуляцію.

«Особисто для себе патріарх кирило бачить глухий кут в подіях, що відбудуться, втрату свого добробуту та привілеїв, — каже таролог. - Він розуміє, на порозі чого він стоїть і що насувається, тому має один вихід — старатися будь-яким шляхом приєднатися до тієї половини влади, яка не дозволить залишитися йому без посади та статусу. Але для нього чітко простежується ситуація „з речами на вихід“, він розуміє, що тепер грають ним, а не він».

Карти, за словами Бюн, вказують на серйозні кармічні проблеми: прийшов час відповісти за все скоєне у минулому.

«Розуміння того, що він може втратити увесь свій добробут, статки, посаду, приносить йому сильний біль. На картах видно, що кирило — ще та „штучка“. Випадає „старший аркан диявола“ — така сама карта у путіна, а це багато про що говорить. Патріарх стоїть на порозі змін, які несуть йому вкрай негативні, руйнівні наслідки. Він це розуміє і намагається будь-якими способами „вписатися“ в те, що відбувається у кремлі. Скоро увесь світ почує дуже цікаву інформацію з кремля. Кирило сподівається залишитись у системі тієї влади, яка прийде. Зараз там розкол влади, і нова верхівка, яка прийде на зміну теперішній, буде у всьому звинувачувати путіна. Карти точно вказують на те, що патріарх може зникнути, зокрема, піти в інший світ. Ті, хто зараз намагається прийти до влади в росії, йдуть на жертви — втрачають менеджерів високого польоту, позбуваються тих, хто їх не влаштовує. Така доля може чекати й на кирила».

На кремль та росію, за прогнозами карт таро, насувається крах, занепад сталого порядку, що тягне за собою розруху та втрати.

«По картах все йде до громадянської війни, великих втрат всередині країни, — вважає Олена Бюн. - Ці трагічні часи насуваються на росію з шаленою швидкістю. Патріарх кирило все це розуміє і думає про те, яким чином йому залишитись у своїй релігійній діяльності. Ця діяльність насправді є для нього просто прикриттям, адже він має інші цінності — розкіш, надмірне багатство та подібні спокуси. Все це він дуже боїться втратити. Карта диявола чітко дає це зрозуміти — прикриття вірою і святістю зовсім іншого свого єства».

Раніше Олена Бюн порадила не боятися того, що кадирівців направили воювати під Херсон. За її словами, на них чекає глухий кут. Вони просто піаряться в соцмережах, бо вміють це робити.

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