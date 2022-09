Трикотажні легінси, структуровані піджаки, жокейські чоботи: стиліст розповів про модні тренди осені-зими 2022

За словами стиліста Матвія Кулагіна, не потрібно щоразу витрачати тисячі гривень на актуальний сезонний гардероб (експертка зі стилю Ірина Бейлі взагалі вважає, що оновити гардероб можна практично безкоштовно). Часи, коли вдягти річ з тогорічної колекції вважалося моветоном, давно минули.

«Тренди стали більш гнучкими та тривалими, але й ми не сиділи, склавши руки! Тепер звертаємо увагу не лише на трендові моделі штанів чи суконь, але й загальну естетику, — радить Матвій Кулагін. - Вона може як сформувати окремий образ під ваш настрій, так і цілком бути фундаментом вашого персонального стилю!

В сезоні осінь-зима 22/23 раджу звернути увагу на стилі Preppy + Y2K. Обидва були гіперпопулярними в минулі роки, можливо дещо приїлися. А ось їх мікс — свіже та цікаве рішення. Biker aesthetic. Косухи, шкіряні штани, вінілові легінси, металева фурнітура на сумках, куртки гонщиків — все це додасть байкерського драйву до осінніх образів.

Мілітарі — ця естетика знову розповсюджується світом, але вже в новій інтерпретації: вільні штани карго, камуфляжні джинсівки чи бомбери, накладні кишені, армійські чоботи. Спорт-шик-еклектика, яка перевірена часом. Якщо у вас співіснує леді та хуліганка, тоді це прекрасний спосіб транслювати свій характер.

Old money never gets out of style — стильно, витримано, лаконічно та дуже статусно! Рожевий, фуксія, маджента, малиновий, а краще все одразу — це у стилі Barbie aesthetics.

Equestrianism — це якщо ви із захопленням розглядали луки принцеси Діани, які вона обирала для катання на конях, то вам певне сподобається така естетика. До неї зараховуємо трикотажні легінси, структуровані піджаки, жокейські чоботи".

Стиліст додає: навіть якщо ви не фанат паєток та неонових кольорів, то зможете додати до свого образу елементи вісімдесятих: сукню-блейзер; жакет з об'ємними плечима; аплікації з квітів; платформу.

Раніше стилісти порадили, як підібрати сумку до свого образу та з чим носити джинсові куртки.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram