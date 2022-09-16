Заробляли до 150 тисяч на день: у Києві викрили мережу борделів на орендованих квартирах (відео)

В Києві поліція затримала групу сутенерів та ліквідувала мережу підпільних закладів розпусти, які цілодобово діяли на орендованих квартирах. Злочинне угруповання включало 6 осіб, серед яких організатори незаконного бізнесу — 43-річний мешканець Києва та його 34-річний товариш. Про це повідомила поліція Київської області.

Ще 4 адміністратори віком від 24 до 26 років забезпечували роботу закладів розпусти, спілкувалися з клієнтами, розміщували рекламу послуг та забезпечували збір коштів, який щоденно складав від 25 000 до 150 000 гривень.

Щодоби на «роботу» виходили від 20 до 30 дівчат. За годину роботи кожна отримувала від 2500 гривень, 50% заробітку віддаючи організаторам.

За місцями проживання та роботи фігурантів правоохоронці провели 13 санкціонованих обшуків і вилучили низку речових доказів, які підтверджують їхню причетність до вчинення вказаних злочинів, а саме: готівку, мобільні телефони, сім-картки та блокноти з чорновими записами.

Викрили злочинну діяльність сутенерів працівники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Слідчі вже розпочали досудове розслідування за фактом сутенерства (частина 2 статті 303 Кримінального кодексу). Зловмисникам оголошено про підозру. За скоєне лиходіям загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, «ФАКТИ» давали поради співвітчизницям, які вимушено опинилися за кордоном під час війни, як не стати жертвою торгівлі людьми.

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