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Україна

ЗСУ зірвали спроби ворога поповнити свої ряди «новим гарматним м'ясом» й відбили атаки на 5 населених пунктів, — Генштаб

19:31 16 вересня 2022
ЗСУ

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації на Донеччині. Росіяни не припиняють обстрілів українських міст. Кілька днів поспіль окупанти б'ють по Кривому Рогу, руйнуючи гідротехнічні споруди.

Внаслідок успішних дій підрозділів Сил оборони, ворог щодня зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на психологічний стан окупантів, повідомили у Генштабі.

«Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, які діють у Херсонській області, розуміють безперспективність їхнього наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або пораненням, або загибеллю», — йдеться у повідомленні.

Підрозділи Сил оборони протягом 16 вересня відбили атаки окупантів, завдавши їм шкоди, у районах населених пунктів Весела Долина, Бахмут, Зайцеве, Авдіївка та Новомихайлівка.

Українська авіація вразила 4 райони зосередження живої сили та військової техніки супротивника та 1 опорний пункт.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони з різних напрямків знищили літак Су-24, дві крилаті ракети та один БПЛА окупантів.

Внаслідок вогневої поразки ЗСУ по станції розвантаження було зірвано поповнення російських окупаційних військ резервами. Крім того, в зону поразки потрапили 2 райони зосередження живої сили та бойової техніки росіян.

Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення втрати окупантів склали понад 54 тисячі військових, за минулу добу ЗСУ знищили 200 російських загарбників.

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