«Думав, мені кінець»: титулований футболіст до смерті злякався власної презентації в новому клубі (відео)

Англійський «Вулверхемптон», легендарний футболіст якого Рон Флауерс помер у 87-річному віці, яскраво представив новачка клубу, 33-річного іспанського форварда Дієго Косту.

Чемпіону Іспанії у складі «Атлетико» та дворазовому чемпіону Англії з «Челсі» довелося пережити не найприємніші моменти. Для презентації Дієго необхідно було пройтися на камеру з кількома вовками (саме таке прізвисько має «Вулверхемптон») на здоровенних ланцюгах. Коста тримався впевнено у кадрі, але, як виявилося, був наляканий до смерті.

«Тримаючи ланцюги, я все думав: „А раптом цей вовк стрибне на мене?“ Коли вони прийшли та понюхали мою ногу, я зрозумів, що мені кінець. Тоді я трохи злякався. То були вовки, а не собаки. Це був крутий досвід, але не дуже приємний. У мене п'ятеро собак, але це не вовки», — цитує футболіста іспанське видання Marca.

Зазначимо, що за час виступів у «Челсі» у 2014--2017 роках Коста зіграв 120 матчів у всіх турнірах за лондонців, у яких забив 57 м'ячів. Останнім клубом Дієго був «Атлетико Мінейро», з яким він став чемпіоном та володарем Кубка Бразилії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко залишив «з носом» партнерів по «Арсеналу» та захопив уболівальників.

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