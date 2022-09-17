40.45 / 41.37 39.98 / 41.04
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Думав, мені кінець»: титулований футболіст до смерті злякався власної презентації в новому клубі (відео)

11:26 17 вересня 2022
Дієго Коста

Англійський «Вулверхемптон», легендарний футболіст якого Рон Флауерс помер у 87-річному віці, яскраво представив новачка клубу, 33-річного іспанського форварда Дієго Косту.

Чемпіону Іспанії у складі «Атлетико» та дворазовому чемпіону Англії з «Челсі» довелося пережити не найприємніші моменти. Для презентації Дієго необхідно було пройтися на камеру з кількома вовками (саме таке прізвисько має «Вулверхемптон») на здоровенних ланцюгах. Коста тримався впевнено у кадрі, але, як виявилося, був наляканий до смерті.

«Тримаючи ланцюги, я все думав: „А раптом цей вовк стрибне на мене?“ Коли вони прийшли та понюхали мою ногу, я зрозумів, що мені кінець. Тоді я трохи злякався. То були вовки, а не собаки. Це був крутий досвід, але не дуже приємний. У мене п'ятеро собак, але це не вовки», — цитує футболіста іспанське видання Marca.

Зазначимо, що за час виступів у «Челсі» у 2014--2017 роках Коста зіграв 120 матчів у всіх турнірах за лондонців, у яких забив 57 м'ячів. Останнім клубом Дієго був «Атлетико Мінейро», з яким він став чемпіоном та володарем Кубка Бразилії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко залишив «з носом» партнерів по «Арсеналу» та захопив уболівальників.

73

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова

«Пугачова приїхала рятувати нерухомість»: стало відомо, навіщо хитра Примадонна повернулася до росії

Часник

Сиплю під озимий часник 2 ложки цього добрива, і знаю, що наступного року отримаю чудовий урожай (відео)

гроші

Двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати: кому пощастить

мурахи

«Використайте дріжджі — і назавжди забудете про мурашники на ділянці»: поради досвідченої городниці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту