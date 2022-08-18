«Занадто технічний як для захисника»: Зінченко залишив «із носом» партнерів по «Арсеналу» (відео)

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко чудово освоюється в лондонському «Арсеналі» після переходу з «Манчестер Сіті».

Наш співвітчизник наочно показує, що роки тренувань під керівництвом Пепа Гвардіоли не минули даремно. Зокрема, на одному із занять «канонірів» наставник команди Мікель Артета дав завдання пробігти полем із м'ячем, при цьому не даючи снаряду опуститися на землю. І поки інші футболісти зволікали, починаючи «чеканити», Олександр увімкнув крейсерську швидкість і як вихор подолав відрізок, залишивши всіх далеко позаду.

Oleksandr Zinchenko's outtrageous speed during a keepy-uppies drill в Arsenal training. #afc pic.twitter.com/x1isvhJdrU — afcstuff (@afcstuff) August 17, 2022

Уболівальники не залишили це поза увагою. «Занадто технічний як для захисника (українець у стартових турах виходив на позиції лівого захисника, яку в основному „закривав“ і в „МанСіті“. — Прим.)», «Футболісти, яких тренував Пеп, на іншій хвилі», «І люди не вірять, що він покращить наш півзахист…» — писали захоплені фанати «канонірів».

Додамо, що у двох турах англійської прем'єр-ліги Зінченко виходив у стартовому складі «Арсеналу», але в обох випадках був замінений по ходу других таймів. «Каноніри» же здобули дві перемоги (над «Крістал Пелас» — 2:0 та «Лестером» — 4:2) і разом із «Манчестер Сіті» очолюють турнірну таблицю зі стовідсотковим показником.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко зворушливо попрощався з «МанСіті» після переходу до «Арсеналу».

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