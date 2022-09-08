Екстериторіальний принцип: у Кабміні розповіли, як розраховуватимуться субсидії у новому опалювальному сезоні

В Україні не лише змінять правила подання заяви на отримання субсидії, але й розраховуватимуть допомогу від держави за новим принципом.



У Мінсоцполітики будуть застосовувати екстериторіальний принцип, який не передбачає «прив'язки» до місця проживання людини. Про це в етері «Суспільного» розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

«Це означає, що людина, де б вона не знаходилася, використовуючи канали зв'язку (ЦНАПи, територіальні громади, електронні кабінети, портал „Дія“) звертається щодо розв'язання своїх певних проблем, зокрема, щодо призначення субсидій. Ці документи надходять на опрацювання не, наприклад, у Херсон чи Бердянськ, де мешкає людина, а в умовну чергу по всій Україні. І фахівці, які на цей момент вільні, можуть забезпечити опрацювання», — сказав Музиченко.

За словами чиновника, поки що новий алгоритм проробляють у міністерстві.

«У поточний опалювальний період плануємо входити з базовими стандартними умовами та критеріями, які є на сьогодні. Ми їх дещо адаптуємо з огляду на те, що велика кількість громадян виїхала за кордон і тимчасово змінила місце свого проживання. Ми адаптуємо їх під неврахування заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП), що утворилася на певних територіях у період дії воєнного стану. Це дозволить людям отримати певну субсидію», — додав заступник міністра.

Музиченко додав, що для людей, які втратили роботу під час війни, також передбачено пільги. У таких випадках субсидія оформлятиметься з урахуванням допомоги з безробіття.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як людині, яка перебуває у зоні бойових дій, отримати субсидію.

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