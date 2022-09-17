Поранених в Україні найманців відмовляються лікувати у російських шпиталях, бо вони «несправжні» військові, — Генштаб

Росіяни продовжують завдавати ударів по Україні. За минулу добу ворог завдав 4 ракетні, 24 авіаційних удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«Від авіаційних, ракетних ударів та застосування РСЗВ постраждала інфраструктура понад 58 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок», — повідомили у Генштабі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника, завдавши йому втрат, в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Також протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах.

«Підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БпЛА ворога», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі підтвердили значні втрати серед підрозділів так званого «союзу добровольців Донбасу».

«Пораненим представникам батальйону зазначеного незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, після евакуації до Ростова-на-Дону, було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування», — йдеться у повідомленні.

В оперативному командуванні «Південь» додали, що ворог двічі протягом бойового дня спробував провести штурмові дії за напрямками: Правдине — Степова Долина та Архангельське — Іванівка. В обох випадках силами до взводу, незважаючи на підтримку танку Т-72 та БМП-2 успіху не мав, зазнавши втрат, відступив.

«Протягом дня ворог здійснив 4 авіаудари по наших позиціях та ракетний удар по Криворіжжю. 4 рази обстрілював Нікопольський район. В напрямку Кривого Рогу ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру з метою створення техногенної катастрофи, ускладнення руху наших військ та створення соціального напруження. Крилатими ракетами повітряного базування Х-22 завдано суттєвих руйнацій гідротехнічним спорудам регіону. Рятувальні та аварійні служби задіяні в максимальному варіанті, працюють над ліквідацією наслідків», — повідомили в командуванні.

В ОК «Південь» також поінформували про втрати ворога: 33 рашисти, 2 танки, 152 мм гаубицю «Мста-Б», 120 мм мобільний міномет, 9одиниць авто-бронетехніки. Решта — дорозвідується.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів росіян у звільненому Ізюмі. Він також повідомив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.

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