Нинішня осінь, як стверджують астрологи, стане періодом нових можливостей та перспектив для чотирьох знаків зодіаку. Навіть незважаючи на ретроградний Меркурій. А тиждень, який розпочнеться 19 вересня, називають порівняно сприятливим — на ньому не буде поганих днів.

Про це пише slovofraza.com, пропонуючи «жіночий» гороскоп для всіх знаків зодіаку на період з 19 по 25 вересня.

Жінкам-Овнам зірки радять подбати про особисті стосунки, у тому числі й про свою другу половинку, та уникати конфліктів у сім'ї та на роботі. Цього тижня можуть відбутися дуже важливі та сприятливі зміни. Тож представницям цього знаку знадобиться витримка, сили та енергія, щоб досягти успіхів у діловому та особистому житті. А ще ця семиденка відмінно підходять для схуднення, дієт.

У цей період зірки висвітлять усі темні та світлі сторони характеру жінок-Тельців. Це необхідно для того, щоб представниці цього знаку зрозуміли, над чим їм варто як слід попрацювати, щоб стати кращими, продуктивнішими. Тиждень обіцяє важливі та навіть доленосні зміни. Зірки радять у цей період зберігати внутрішню рівновагу, аби не провокувати появу проблем. На початку тижня можливі перепади настрою. В особистому житті не буде приводу для переживань, особливо якщо дослухатися до слів партнера.



Уникнути перевтоми та проблем у сім'ї жінкам-Близнюкам допоможе розподіл обов'язків та своєчасний відпочинок. Якщо партнер представниць цього знаку почав прохолодніше ставитися, то панікувати не варто — шлюб та кохання можна врятувати. Цього тижня важливо виявляти ініціативу та привносити щось нове у стосунки. Також з'явиться можливість завершити розпочаті раніше справи.

П'ятниця, субота — найнасиченіші дні, в які астрологи рекомендують жінкам-Ракам приділити більше уваги і часу розвагам та завершенню справ. Також на тижні загалом важливо зміцнити здоров'я, провести час за медитаціями, аби поповнити запаси енергії. Цей період — вдалий час для змін у зовнішності. Так що можна сміливо планувати похід у салон краси та оновлення гардеробу.

Жінкам-Левицям потрібен новий імідж — він допоможе привернути увагу чоловіків. Адже на цьому тижні кохання відіграватиме дуже важливу роль у залученні щастя, але не найголовнішу. На першому місці залишаються робота, бізнес та саморозвиток. Наприкінці тижня на представниць цього знаку зодіаку сильно впливатиме Меркурій. Тож зірки радять уважно стежити за фінансами та не піддаватися на провокації на роботі.

Жінкам-Дівам вдасться з високою ймовірністю налагодити особисте життя завдяки позитивній енергетиці Венери та її аспекту з Нептуном у суботу. Можливо, варто уважніше придивитися до знаків уваги з боку сильної статі. Під впливом планети представниці цього знаку зможуть відчути спрагу фізичної активності. Астрологи рекомендують направити енергію на домашній клопіт. Прибирання та готування допоможуть позбутися переповнюючої агресії, заспокоїтися та набути внутрішньої гармонії, а також розкрити чакри та звільнити жіночу енергію.

Жінкам-Терезам цього тижня зірки радять частіше спілкуватися з коханою людиною, з родичами, подругами. Не можна, щоб недомовленість та образи зараз стали причиною конфліктних ситуацій. Потрібно пам'ятати про здоров'я, яким керують думки. Тож насамперед варто підтримувати гарний настрій. Тиждень може здатися складним через вплив ретроградних планет. Приймати вірні рішення буде складніше, тому важливо позбавлятися ілюзорної безтурботності.

Жінкам-Скорпіонам астрологи рекомендують прислухатися до інтуїції, яка допоможе уникнути проблем на роботі та у стосунках, а також сприятиме у пошуках мрії. Якщо не вдається привернути увагу протилежної статі вже довгий час, можливо, вся справа у вінці безшлюбності, але не потрібно поспішати з висновками. Є ймовірність того, що вся справа у банальній невпевненості. Енергетику планет можна використовувати собі на благо, спрямовуючи сили в русло творення: на роботу, спілкування з близькими, облаштування житла.

Планети підтримають жінок-Стрільців в особистому житті, якщо останні відкриті для нових знайомств. Самотнім представницям цього знаку пощастить зустріти на своєму шляху доброго та дбайливого чоловіка. Усім, хто у відносинах, краще дати другій половинці свободу і робити частіше компліменти. Потрібно частіше гуляти і менше переживати через дрібниці. Можливо, настав час прислухатися до коханої людини та звернути увагу на її потреби та бажання.



Енергетика Венери цього тижня допоможе жінкам-Козерогам перетворитися як внутрішньо, так і зовні. Представниці цього знаку можуть сміливо планувати зміну іміджу та похід по магазинах. Новий образ допоможе відчути впевненість у собі та стати успішнішим у коханні, у справах. Зірки та планети у хорошому становищі, тому астрологи радять цим жінкам стежити за прикметами на удачу. Через ретро-Меркурій Скорпіони можуть зіткнутися з проблемами в особистому житті на початку тижня. Енергетика планети може спричинити перепади настрою.

Жінкам-Водоліям цього тижня варто звернути увагу на самопочуття та уникати конфліктних ситуацій. Енергію слід спрямовувати на вирішення нагальних проблем, роботу та будь-яку фізичну активність, яка допоможе уникнути стресу. Цього тижня представниці цього знаку зможуть дізнатися, що на них чекає в майбутньому — у цьому допоможе швидка ворожіння. Настає ідеальний момент для довгострокового планування та спроб визначити свої найближчі цілі.



Цього тижня вплив планет позначиться на світогляді жінок-Риб, поставивши представниць цього знаку перед дилемою. Настає вдалий час для завершення всіх справ, що затяглися, для визначення нових цілей і планування. Можливі негаразди у спілкуванні з незнайомими людьми по роботі. Щоб унеможливити появу проблем, варто скористатися лунницею — сильним жіночим оберегом. Період сприятливий для спілкування з близькими, роботи.

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Фото Pixabay

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