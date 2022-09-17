У Мінсоцполітики розповіли, що буде з пенсіями 2023 року

Попри те, що наступного року прожитковий мінімум не підвищуватимуть, пенсії проіндексують. Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі «Українського радіо».

«Прожитковий мінімум ми будемо піднімати в грудні. Це підняття заплановане. І власне збільшений в грудні прожитковий мінімум лягає основою на весь наступний рік. Наступного року він підвищуватися не буде. Це наша економія видатків», — зазначила Жолнович.

Проте індексація пенсій у 2023 році відбудеться. Це станеться в березні.

«Пенсіонери є незахищеною категорією. У нас пенсії не є великими. І не проіндексувати пенсії означає значно погіршити становище пенсіонерів. Тому ми плануємо провести індексацію. Вона запланована на березень», — наголосила очільниця Мінсоцполітики.

Також Жолнович в ефірі програми «Сніданок з 1+1» розповіла, що 35% видатків бюджету 2023 року — це видатки на соцсферу.

«Зараз середня пенсія — до 4 тис. грн, наступного року буде так само, навіть трішки вище. Пенсії точно не зменшаться, закладено збільшення власних доходів Пенсійного фонду, страхові внески, які наповнюють фонд, збільшуються. Ми розраховуємо на ці збільшення. Відповідно, я впевнена, що ніякі пенсійні виплати не зменшаться. Вони трохи зростуть з урахуванням того, що в нас в грудні буде підвищено прожитковий мінімум», — зазначила вона.

Жолнович повідомила, що це зростання пенсій коштуватиме пенсійній системі 50 млрд гривень.

«Але ми потребуватимемо ще грошей, щоб провести повну переіндексацію в березні 2023 року, і тут ми не закладали точну суму, тому що ближче до того часу потрібно буде порахувати розмір інфляції», — додала вона.

Як писали «ФАКТИ», двом категоріям пенсіонерів за кілька тижнів збільшать виплати, а деяким — варто чекати на підвищення суми виплат тільки після війни.

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