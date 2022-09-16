Індексації пенсій у березні не чекайте: що буде з виплатами пенсіонерам у 2023 році

Попри те, що президент підписав закон про щорічну індексацію пенсій, дата якої зафіксовано на 1 березня, у проєкті держбюджету на 2023 рік коштів на ці витрати не передбачено.

Про це в етері «1+1» повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.



Міністерка нагадала, що у держбюджеті-2023 50% усіх видатків йдуть на оборону, 35% видатків — на соціальну сферу.

Жолнович також розповіла, що за прогнозами, страхові внески, які мають наповнювати Пенсійний фонд, збільшаться. Отже, зменшення пенсійних виплат не очікується.

Вона розповіла, що у грудні буде підвищено прожитковий мінімум, що позначиться на пенсійній системі.

«Ми, звичайно, потребуватимемо додаткових грошей, щоб провести повну індексацію у березні. І тут ми не закладали остаточну суму, тому що потрібно буде ближче до цього часу порахувати розмір цієї інфляції та визначити ту суму, яка буде потрібна для індексації», — сказала Жолнович.

Як відомо, 13 вересня Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік. Передбачається, що мінімальна зарплата та прожитковий мінімум залишаються на рівні 6700 гривень та 2589 гривень відповідно. Інфляція планується близько 30%, курс долара заклали у розмірі 42 грн за долар.

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