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Здоров'я та медицина

Не намагайтеся забути про жахіття за допомогою алкоголю: МОЗ дало поради українцям, які пережили окупацію

13:48 17 вересня 2022
Депресія

В Міністерстві охорони здоров'я дали поради мешканцям звільнених територій, які стали свідками чи жертвами знущань окупантів, як це було, зокрема, на Харківщині, та набули дуже складний досвід, що може мати низку наслідків для психологічного стану. І до цього також треба бути готовими.

В МОЗ зібрали корисні контакти, за якими можна отримати безоплатні консультації щодо фізичного, емоційного та психологічного стану:

  • Контакт-центр МОЗ України — 0−800−602−019;
  • Урядова «гаряча лінія» — 15−45;
  • Номер організації «Людина в біді» — 0−800−210−160 (цілодобово);
  • Телефон довіри Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги у разі станів душевної кризи — (044) 456−17−02, (044) 456−17−25 (цілодобово);
  • Лінія емоційної підтримки МОМ — 0−800−211−444 (з 10:00 до 20:00 щодня);
  • Лінія запобігання самогубствам Ukraine LifeLine — 7333.

В міністерстві підготували інфографіку, давши поради мешканцям звільнених територій.

Фото МОЗ

Фото МОЗ

Фото МОЗ

Фото МОЗ

Фото МОЗ

Фото МОЗ

Фото МОЗ

Фото МОЗ

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Фото Pixabay

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