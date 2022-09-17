І Брюс Лі позаздрив би: в АПЛ брутальним фолом «вирубили» ексодноклубника Зінченка (відео)

У рамках 8-го туру англійської прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» приїхав у гості до «Вулверхемптона», який вогненно представив свого новачка Дієго Косту.

Зірковий іспанець до заявки на гру не потрапив, не встигнувши набрати належну ігрову форму, але у складі «вовків» на полі виявився інший «хижак». На 33-й хвилині ірландський захисник Нейтан Коллінз вирішив будь-що відібрати м'яч у Джека Гриліша, і у високому стрибку прямою ногою в'їхав у корпус супернику. При цьому «вирубивши» опонента, ірландець активно показував арбітру, що зіграв у м'яч, але червону картку свою все ж таки отримав. А Гриліш, на щастя, отримав лише подряпину та після наданої допомоги зміг продовжити гру.

На той момент «Вулверхемптон» уже програвав з рахунком 0:2, а один із голів забив норвежець Ерлінг Холанд. Для скандинава це вже 11-й м'яч у 7 іграх за «Сіті» в чемпіонаті, і він став першим в історії АПЛ футболістом, який зміг забити у чотирьох поспіль виїзних матчах своєї команди.

Фінальний же свисток зафіксував упевнену перемогу колишньої команди українця Олександра Зінченка з рахунком 3:0, що дозволило підопічним Хосепа Гвардіоли принаймні на добу очолити турнірну таблицю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст «Інтера» Артуро Відаль відзначився диким фолом у матчі відбору на ЧС-2022.

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