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Спорт

«Назавжди в моєму серці»: Зінченко зворушливо попрощався з «МанСіті» після переходу в «Арсенал»

8:44 23 липня 2022
Олександр Зінченко

25-річний футболіст збірної України Олександр Зінченко після підписання контракту з лондонським Арсеналом красиво попрощався з «МанСіті», у складі якого відіграв п'ять років.

Українець розмістив на своїй сторінці у Instagram відео, супроводивши його сильними мотиваційними словами: «Це була класна подорож. Я приєднався до сім'ї ще зовсім юним, і ви всі одразу повірили в мене. Ну, майже відразу… Ми разом писали нашу історію, здобували трофеї, ставали сильнішими після поразок. Ми ніколи не шукали легких перемог та вміли красиво їх святкувати. Ви підтримали мене у найскладніший момент життя та стали частинкою мого серця назавжди. Дякую всім вам, „Манчестер Сіті“. З любов'ю, Олександр Зінченко».

Нагадаємо, що за час виступів у «МанСіті» наш співвітчизник провів 128 матчів та забив 2 м'ячі в усіх турнірах, ставши при цьому чотириразовим чемпіоном Англії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що красуня-дочка врятувала Зінченка від жорсткого тролінгу.

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