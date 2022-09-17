Цифри вражають: оприлюднено шокуючі дані щодо чисельності населення України

Чисельність населення України на 1 січня 2022 року становила 34,5 млн осіб, а від початку широкомасштабної російської агресії кількість перетинів кордонів із нашою країною становила 12 мільйонів.

Про це пише «Обозреватель», зазначаючи, що таку інформацію надала Державна служба статистики у рамках підготовки держбюджету-2023.

Зазначається, що за даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 30 серпня 2022 року кількість перетинів кордону з Україною з 24 лютого 2022 року становила 12 млн осіб. При цьому в Україну повернулося 5,3 млн. людей.

Нагадаємо, що у 2019 році було проведено спрощений перепис населення України. Тоді, згідно з розрахунками, чисельність постійного населення становила 37 млн ​​289 тисяч осіб.

А на 2023 рік планували перепис, під час якого українці мали б відповісти на 50 запитань, у тому числі не лише щодо основних демографічних характеристик, а й етнічного походження, мовних ознак та громадянства, освіти, джерел засобів існування, зайнятості, міграційної активності, визначення статусу інвалідності, житлових умов тощо.

Фото Pixabay

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