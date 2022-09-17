Моряки марно чекали на допомогу: стали відомі нові подробиці загибелі екіпажу крейсера «Москва»

Від родичів російських моряків, що загинули на крейсері «Москва», і досі приховувати інформацію. Разом з тим стають відомими нові подробиці про долю членів екіпажу. Так, за інформацією Асоціації реінтеграції Криму, членами екіпажу українського судна «Nefterudovoz-45M» у липні 2022 року у Чорному морі на відстані 140 кілометрів від узбережжя Румунії було виявлено рятувальний гумовий пліт. Він за маркуваннями належить до колишнього флагмана Чорноморського флоту, ракетного крейсера «Москва».

«Як повідомили наші джерела, на плоту виявили чотири рятувальні жилети, рятувально-сигнальні ракети червоного та білого кольору, військову форму старшого матроса з бойовим номером 3−3-21, інші рятувальні прилади, дрібні російські гроші, столове наряддя та сім-карти мобільного зв’язку агресора. Це свідчить про те, що декілька осіб зі складу екіпажу крейсера „Москва“ відносно тривалий час перебували у центральній частині Чорного моря. Втім держава-агресор їх врятувати не спромоглася й вони, ймовірно, загинули. Моряки повідомляють про передачу вказаних доказів до уповноважених державних органів України у встановленому порядку».

Речі, які виявили на плоту

Крім того, експерти Асоціації додають, що під час проведення «рятувальної операції» щодо самого крейсера загинуло двоє водолазів елітного севастопольського підрозділу агресора.

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