Українським біженцям у Польщі роздадуть безкоштовне житло: де можна отримати квартиру

Українці, які під час війни змушені шукати притулку у Польщі, можуть отримати квартири для тривалого проживання, повідомляє yavp.pl.



Повідомляється, що місцева влада сама вирішує питання соціального житла, щоб біженці не залишилися без даху над головою.

Наприклад, в Опольському воєводстві готують житло для понад 200 біженців, які раніше оселилися у цьому регіоні. Для тривалого проживання виділять 49 квартир.



На фінансування проєкту соціального житла вже виділено 6 млн злотих — 46 млн гривень.

Квартири перед заселенням упорядкують — за виділені кошти зроблять ремонт, закуплять необхідну побутову техніку та меблі.

Житло буде відповідати нормам: площа квартир буде 40−50 кв. м. Кому з біженців дадуть квартиру та умови отримання ними житла, визначатимуть у кожній гміні (громаді) окремо.

Передбачається, що українці матимуть змогу проживати там безкоштовно до двох років.

Перелік громад, де біженцям виділять таке житло: Стшельце Опольське (8 квартир); Ключборк (7 квартир); Добродзень (6 квартир); Олесно (3 квартири); Бяла (2 квартири); Бжег (2 квартири); Добжень Вельки (2 квартири); Глубчице (2 квартири); Грухолази (2 квартири); Лєчніца (2 квартири); Ниса (2 квартири); Пачкув (2 квартири); Попєлув (2 квартири); Прудник (2 квартири); Стшелечки (2 квартири); Волчин (2 квартири);

Уязд (1 квартира).

Після повернення українців додому, соціальне житло використовуватимуть для місцевих жителів воєводства, які цього потребують.

У Лодзі для українських біженців зводять модульне містечко за адресою вул. Опалова. Загалом житловий квартал складатиметься з 10 будинків по 35 кв. м. Під кожен з них виділено понад 2 га землі. У будинках зможуть мешкати до 4 осіб.

Очікується, що заселення відбудеться вже до кінця 2022 року.

Проєкт реалізує місцева влада разом з благодійною організацією Caritas. Загальна вартість будівництва з проведенням комунікацій — 130 тисяч злотих (1 млн гривень), 30 тисяч євро з яких виділив Папа Римський Франциск. Також частково фінанси переведе місцевий архієпископ Гжегож Рис з власних коштів.

Після українських біженців у ці будинки заселятимуть місцевих мешканців під час реабілітації після бездомного життя.

Плоцьк передасть біженцям з України 7 квартир, які відремонтують та оснастять усім необхідним коштом Фонду Leroy Merlin.

Нагадаємо, українцям значно спростили отримання Карти поляка.

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