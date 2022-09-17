Генштаб підтвердив знищення майже 200 рашистів внаслідок удару по Херсону 10 вересня

На Херсонському напрямку, де Сили оборони вивели з ладу усі переправи через Дніпро, окупанти готують собі шляхи відступу.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, росіяни затопили 9 вагонів. У той же час, окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях, проводить щотижневі перевірки та погрожує «націоналізувати», тобто відібрати бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

«Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ „Алкосервіс“, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати», — йдеться у повідомленні.

За поточну добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Харків, Сіверськ, Дружківка, Костянтинівка, Нью-Йорк, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Кривий Ріг, Запоріжжя, Нікополь, Оріхів, Миролюбівка та Очаків. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки ворога в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Первомайське, Миколаївка Друга та Новомихайлівка. Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по десяти районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. А українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА противника. Ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по пункту управління противника та складу боєприпасів.

Нагадаємо, що 17 вересня ворог наніс ракетний удар по Чугуєву. Від отриманих трав у лікарні померла 11-річна дівчинка.

Фото Генштабу ЗСУ

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