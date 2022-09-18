Столицю Казахстану знову перейменували

У суботу, 17 вересня, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про повернення столиці республіки Нур-Султану колишньої назви Астана. Крім того, голова держави підписав низку важливих змін до конституції. Зокрема, термін правління президента збільшено до семи років. При цьому запроваджено заборону обиратися на цю посаду більше одного разу.

Усі зміни, зокрема перейменування столиці, набули чинності з моменту підписання указів.

Повернення старої назви столиці Казахстану було запропоновано групою депутатів парламенту «Жана Казахстан» («Новий Казахстан») на початку вересня. Автори ініціативи наголошували, що неправильно називати місто ім'ям людини за його життя.

Кілька днів тому пропозицію розглянула конституційна рада Казахстану. Примітно, що до неї входить Нурсултан Назарбаєв. Ініціативу було схвалено. 15 вересня нову стару назву затвердила міська рада столиці.

Токаєв заперечувати не став, хоча саме він у 2019 році запропонував перейменувати Астану на Нур-Султан.

Нагадаємо, Назарбаєв обіймав президентську посаду в країні з 1989 року. У 2019 році він несподівано для багатьох пішов у відставку, але зберіг при цьому ряд важливих портфелів, зокрема пост голови Ради безпеки. Родичі Назарбаєва, близькі та далекі, продовжували керувати різними відомствами, великими компаніями та підприємствами. Це стало однією з головних причин масового невдоволення в республіці, яке вилилося в заворушення в січні 2022 року. У ході збройних сутичок загинули десятки людей.

Токаєв очолив Раду безпеки. Назарбаєв залишив усі інші пости. Його родичі один за одним пішли у відставку. Багато хто з них залишив Казахстан. З грудня 2021 року невідоме місцезнаходження дітей Назарбаєва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Токаєв запропонував провести дострокові президентські вибори у жовтні цього року, парламентські вибори — у першій половині 2023 року.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram