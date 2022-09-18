Козероги почують безліч компліментів, а Овни отримають відповіді на складні питання: гороскоп на 18 вересня від Анжели Перл

Період ретроградного Меркурія, як стверджують астрологи, стане періодом нових можливостей та перспектив для багатьох знаків зодіаку. А неділя, 18 вересня, є сприятливим днем для відпочинку, спілкування з близькими, планування на перспективу, вважає астрологиня Анжела Перл.

Для Овнів відповіді на складні питання прийдуть згодом. Слід просто зачекати. Овни можуть стати свідками дуже незвичайної ситуації, яка не стосуватиметься їх самих, але багато чого їх навчить. Важливо стежити за поведінкою людей та намагатися вчитися на їхніх помилках. Корисними можуть стати рекомендації близьких.

Тільцям потрібно ретельно спланувати свій день, щоб потім не було сюрпризів. Найголовніше зараз — не змінювати пріоритети та дотримуватися прийнятих раніше планів.

У Близнюків задумане здійсниться дуже скоро, потрібно лише мати терпіння. Близнюкам допоможе завзятість, віра в себе, а також уміння правильно спілкуватися та взаємодіяти з ворогами та недоброзичливцями. Астрологиня наполегливо рекомендує людям даного знака якнайменше реагувати на випади ворогів.

Ракам варто провести час у колі близьких та рідних, це дасть позитивну енергію. Представникам цього знаку астролог радить виходити з зони комфорту, але робити це обережно. Занадто різкі та численні зміни можуть вибити Раків з колії, причому на дуже довгий термін.

У Левів покращиться фінансовий стан, але для цього потрібно продовжувати працювати. Сьогодні Леви позбавляться поганих спогадів та стануть щасливими.

Дівам астролог радить уникати пліток та обговорень за спинами у людей. Нічого доброго з цього не вийде. Щоб зрозуміти, у якому напрямі треба далі рухатися, варто прислухатися частіше до інтуїції.

Терезам сьогодні не час показувати свої ревнощі до другої половинки або до друзів. Чим більше близьких людей Терези зможуть зробити щасливими, тим більше шансів на успіхи у будь-яких життєвих сферах.

Втома може зіграти зі Скорпіонами злий жарт. Вони можуть припуститися помилок там, де їх зазвичай не роблять. Астрологиня також радить навчитися прощати образи та дати можливість зажити старим ранам. Не варто копатися у минулому й пригадувати негативний досвід тим, хто дорогий.

Стрільцям прогулянка на природі сьогодні вкрай потрібна. Астрологиня також радить представникам цього знака якомога рідше приймати спонтанні рішення. Все має слідувати плану. Розважливість — найкращий вибір для Стрільців, а спонтанність — пряма дорога до програшу та неприємностей.

Козороги можуть сьогодні почути багато компліментів і вони справді заслужені. Але астрологиня рекомендує не ділитися ні з ким своїми планами, щоб не відвернути свою удачу.

Водоліям потрібно звернути увагу на те, як вони спілкуються з людьми. Найчастіше це є відбитком їхньої власної манери поводитися з людьми.

Рибам не варто переоцінювати власні сили — все одно переробити всі справи не вдасться. Багатозадачність може спровокувати нервозність. Бездіяльність та ліньки, навпаки, можуть очорнити репутацію й привести Риб до розбитого корита.

Ексклюзивний матеріал «Фінансовий прибуток та весілля: гороскоп на вересень для всіх знаків зодіаку» читайте на сайті «ФАКТІВ».

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram